"Россию нигде не любят": футболист сборной РФ пожаловался на санкции

Игрок размышляет нарративами Кремля

Бывший нападающий "Спартака" и молодежной сборной РФ Александр Прудников мечтает о том, чтобы российских спортсменов вернули на международную арену. К слову, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Соответствующее заявление Прудникова приводит legalbet. Александр назвал нынешнее положение дел в российском спорте катастрофой.

"Нас нигде не любят, но главное желание на 2025 год – чтобы спортсменов вернули на международную арену.

Я тут даже больше не за футболистов, а за другие виды спорта. В футболе каждые два года проходят серьезные чемпионаты.

Есть же Олимпийские игры… Там раз в четыре года что-то проходит, а люди половину жизни положили на подготовку. Они могли стать чемпионами, а их просто взяли и отстранили. У людей цель всей жизни – попасть на Олимпиаду.

Отстранение от международных соревнований – катастрофа для нашей страны.

Хочется, чтобы все вернулось на круги своя. Спорт всегда был вне политики, но, к сожалению, эти принципы давно забыты", – сказал Прудников.

Из-за международного бана россиянам сложно найти соперника. К примеру, сборная Пакистана в последний момент отказалась играть с РФ в октябре. Более того, Пакистан отказался отправлять на товарищеский матч с РФ национальную команду, предложив россиянам сыграть с "неофициальной" сборной Пакистана. В России назвали это унижением.