Підтримав модний тренд: у Росії підліток у панамі вбивці Фаріон прийшов влаштувати різанину

Він намагався підпалити будівлю

У п’ятницю, 10 січня, в російському місті Курськ 16-річний підліток здійснив напад на школу о 8-й ранку. Він увірвався туди, розбивши вікно молотком, з собою у хлопця були два ножі та пляшка з рідиною для розпалювання. При цьому на ньому була така сама панама, як і на підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславі Зінченку.

Як повідомили росЗМІ, перед нападом на школу 16-річний Ілля відправив у шкільний чат свій маніфест та "план на день". Там він перерахував свій одяг, зокрема панаму patagonia. На фото хлопця, опублікованого російськими пабліками видно, що вона чорного кольору. Саме таку носив убивця Фаріон.

Підліток, який напав на школу в Курську в панамі patagonia

Підозрюваний у вбивстві Фаріон носив таку саму панаму

Панама patagonia

Охоронець, який чергував у школі, не зміг зупинити хлопця. Після того, як підліток туди увірвався, він спробував підпалити будівлю, але незабаром вибіг надвір і втік з території школи, викинувши по дорозі сумку з ножами.

Школа, де стався інцидент

Постраждало скло у двері школи

Незабаром його затримали, Ілля виявився колишнім учнем школи. Під час розмови з поліцейськими підліток сказав, що він не мав жодних претензій до школи. Попередньо, він вирішив напасти на школу через важкі взаємини з однією з учениць.

Однак причина могла бути й в іншому — хлопець міг грати у суїцидальну гру. Як допускає слідство, завдання напасти на школу він міг отримати у цій грі. За кілька хвилин до нападу хлопець залишив відповідний запис у своїх соцмережах. Аналогічний запис під час своїх нападів на школи залишали інші учасники гри.

Як повідомляв "Телеграф", 17 грудня у США у приватній християнській школі міста Медісон, штат Вісконсін, одна зі школярок відкрила вогонь по людях. Двоє з них загинули, ще шестеро отримали поранення.