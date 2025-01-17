"Маленькая Россия - маленькие проблемы": потомок Габсбургов призвал к "сокрушению" РФ (видео)

Австриец также продемонстрировал интересную карту

Потомок дома Габсбургов, депутат парламента Австрии, внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I Карл фон Габсбург призвал сокрушить российское государство как можно скорее, назвав это главной внешнеполитической целью Европы.

Такое заявление он сделал выступая на форуме Общеевропейского движения, которое возглавляет. Россию депутат назвал "классической колониальной империей", а войну в Украине — "колониальной войной"

Габсбург процитировал слова участника недавней конференции в Вене: "Большая Россия — большие проблемы, маленькая Россия — маленькие проблемы".

В то же время австриец продемонстрировал карту, на которой остатки России помечены бело-сине-белым цветом.

Реакция сети

В России уже возмутились высказываниям Карла фон Габсбурга. Соответствующее видео с его выступлением уже собрало сотни комментариев по социальным сетям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия не сможет смириться с поражением в войне против Украины и в следующий раз уничтожит всю Европу.