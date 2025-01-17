"Маленька Росія — маленькі проблеми": нащадок Габсбургів закликав до "зруйнування" РФ (відео)

Австрієць також продемонстрував цікаву картку

Нащадок будинку Габсбургів, депутат парламенту Австрії, онук останнього імператора Австро-Угорщини Карла I Карл фон Габсбург закликав зруйнувати російську державу якнайшвидше, назвавши це головною зовнішньополітичною метою Європи.

Таку заяву він зробив, виступаючи на форумі Загальноєвропейського руху, який очолює. Росію депутат назвав "класичною колоніальною імперією", а війну в Україні — "колоніальною війною"

Габсбург процитував слова учасника нещодавньої конференції у Відні: "Велика Росія – великі проблеми, маленька Росія – маленькі проблеми".

Водночас австрієць продемонстрував карту, на якій залишки Росії позначені біло-синьо-білим кольором.

Реакція мережі

У Росії обурилися висловлюванням Карла фон Габсбурга. Відповідне відео з його виступом вже зібрало сотні коментарів із соціальних мереж.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський сказав, що Російська Федерація не зможе змиритися з поразкою у війні проти України і наступного разу знищить усю Європу.