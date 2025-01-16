На инаугурации Трампа будет немало почетных гостей: когда и где ее смотреть

На инаугурации будет более 200 тысяч человек

В понедельник, 20 января 2025 года, состоится историческое событие – инаугурация Дональда Трампа. Он станет 47-м президентом США.

Церемония начнется на Западном фронте Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщает BBC.

Когда смотреть инаугурацию по киевскому времени

Главные события начнутся в 16.30 по киевскому времени. Присяга президента запланирована на 19:00 по Киеву. Праздничный парад начнется в 21:00, а вечерние балы после 23:00.

Что будет происходить в течение дня

Торжества начнутся со службы в церкви Святого Иоанна на площади Лафайет. После этого новоизбранный президент посетит чаепитие в Белом доме.

На главной сцене у Капитолия выступят музыканты. Кульминацией станет присяга Дональда Трампа и вице-президента Джея Ди Венса. Трамп произнесет инаугурационную речь о планах на следующие четыре года.

В программе запланировано подписание важных документов в президентской комнате, торжественный обед от Конгресса и парад Пенсильвания-авеню. Завершится день тремя праздничными баллами – Commander-in Chief Ball, Liberty Inaugural Ball и Starlight Ball.

Кто будет выступать на церемонии

Музыкальную программу откроет победительница American Idol (американское музыкальное талант-шоу) Керри Андервуд с песней America the Beautiful. На сцену также выйдут кантри-певец Ли Гринвуд, оперный исполнитель Кристофер Маккио и группа The Village People. Праздничную атмосферу создадут Kid Rock, Billy Ray Cyrus, Jason Aldean, Rascal Flatts и Гэвин ДеГрау.

Кто будет присутствовать

Церемонии ожидают около 200 тысяч гостей. Среди почетных посетителей будут Джо Байден с женой Джилл, Камала Гаррис с мужем Дагом Эмхоффом, Барак Обама, Джордж и Лора Буш. Также на события будут присутствовать члены Конгресса, высокопоставленные должностные лица и приглашенные гости новой администрации.

Как посмотреть трансляцию

Прямую трансляцию церемонии проведет Белый дом и ведущие телеканалы. Событие можно будет посмотреть на официальных веб-сайтах и социальных сетях. Например, CBC News уже запустил трансляцию будущего события.

Также "Телеграф" ранее рассказывал, что Россия заявила, чего хочет от Украины после инаугурации "Трампа". В Кремле дали понять, что прекращать войну и идти на уступки не в своих условиях они не собираются.