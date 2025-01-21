Украинофоб родился в многодетной семье

Сегодня, 21 января, проходит 101 год со дня смерти основателя Советского Союза, коммуниста, диктатора Владимира Ленина. Он устраивал ужасные преступления против украинцев, в частности организовал искусственный голод 1921-1923 годах на наших землях. Зерно вывозили в Россию, и таким образом лишали украинцев возможности выжить. Мы также рассказывали, как Владлен Мараев развеял путинский миф, что Ленин придумал Украину.

"Телеграф" выяснил, что известно о семье советского диктатора.

Семья Ленина

Коммунист родился в семье педагога и государственного деятеля Ильи Ульянова, который впоследствии стал статским советником. Мужчина получил право на наследственное дворянство. Ленин имел шестерых детей: Александра, Владимира, Дмитрия, Анну, Ольгу и Марию.

Илья Ленин с женой Марией и детьми

Так выглядел Илья Ленин

Александр был старшим сыном Ильи Ленина. Он поддерживал революционные идеи в Санкт-Петербурге. Речь шла о митингах рабочих, требовавших у царя улучшить их условия жизни. Протестантов массово расстреляли. Ульянов хотел убить Александра III, но не удалось. Мужчину публично казнили. На момент смерти ему был 21 год.

Александр Ленин – брат Владимира Ленина

Из-за такого поступка Александра его сестру Анну отправили в ссылку. Там она вышла замуж за Марка Елизарова. Они усыновили сына дворника – Георгия. Когда вырос, он работал следователем, журналистом, инженером. Однако во время войны Георгий был ранен, и он получил инвалидность. После этого мужчина стал писать книги.

Владимир Ленин с сестрами Анной и Марией, братом Дмитрием и племянником Георгием

Сестра Владимира Ленина — Ольга — умерла в 20 лет от тифа. Она хотела стать ученной и поступить в вуз, однако женщину не принимали на работу. Причиной была попытка ее брата Александра убить царя. Так, женщина устроилась на работу в больницу, где и заразилась тифом.

Другая сестра советского диктатора – Мария – имела отношения со Станиславом Крыжановским. Он болел туберкулезом и участвовал в Первой мировой войне. Мужчина умер в 1916 году, а Мария продолжила жить сама. Детей у нее не было.

Мария и Ольга Ленины

Дмитрий Ленин всю жизнь занимался медициной. Он женился на Антонине Нещеретовой, но брак был коротким. В это время у Дмитрия появился внебрачный сын Виктор от Евдокии Червяковой. Женщина умерла от тифа, поэтому ребенка воспитывала сестра Дмитрия — Анна.

Так, Дмитрий женился второй раз на Александре Карповой. У них родилась дочь Ольга. Она училась на химическом факультете в Москве, и там осталась работать. Женщина скончалась в 2011 году. У нее осталась дочь Надежда Мальцева, работающая в музее "Московский Кремль". Надежда имеет дочь Елену.

Известно, что Дмитрий Ленин служил медиком во время Первой мировой войны, в том числе и в Одессе. Позже работал в революционном комитете Евпатории. Поговаривали, что он был причастен к красному террору — насильственным мерам большевиков в отношении так называемых "врагов народа".

Дмитрий Ленин с женой Александрой и дочерью Ольгой

Ленин потерял ноги из-за обморожения во время Гражданской войны в России. Поэтому он оставил работу. В последние годы он прожил в селе Горки возле Москвы. Умер в 1943 году.

Виктор Ленин учился в техническом вузе и работал в военной сфере страны-оккупанта. Он работал в Академии наук, женился и воспитывал двоих детей – Владимира и Марию. Дочь работала в области медицины, вышла замуж и родила сына Александра.

Мария Ленина с сыном Александром

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о сыне Александра Лукашенко — Дмитрии. Он вовлечен в депортацию украинских детей в Беларусь.