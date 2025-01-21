Дітей українофоб ніколи не мав: що відомо про родину диктатора Леніна

Українофоб народився у багатодітній родині

Сьогодні, 21 січня, минає 101 рік з дня смерті засновника Радянського Союзу, комуніста, диктатора Володимира Леніна. Він влаштовував жахливі злочини проти українців, зокрема, організував штучний голод 1921–1923 роках на наших землях. Натомість збіжжя вивозили у Росію і таким чином, позбавляли українців можливості вижити. Ми також розповідали про те, як Владлен Мараєв розвіяв путінський міф про те, що Ленін придумав Україну.

"Телеграф" з'ясував, що відомо про родину радянського диктатора.

Родина Леніна

Комуніст народився у родині педагога і державного діяча Іллі Ульянова, який згодом став статським радником. Чоловік отримав право на спадкове дворянство. Ленін мав шестеро дітей: Олександра, Володимира, Дмитра, Анну, Ольгу і Марію.

Ілля Ленін з дружиною Марією та дітьми

Так виглядав Ілля Ленін

Олександр був найстаршим сином Іллі Леніна. Він підтримував революційні ідеї у Санкт-Петербурзі. Йшлося про мітинги робітників, які вимагали у царя покращити їхні умови життя. Протестантів масово розстріляли. Ульянов хотів вчинити замах на Олександра III, але не вдалося. Натомість чоловіка привселюдно стратили. На момент смерті йому був 21 рік.

Олександр Ленін - брат Володимира Леніна

Через такий вчинок Олександра його сестру Анну відправили у заслання. Там вона вийшла заміж за Марка Єлізарова. Вони всиновили сина двірника — Георгія. Коли виріс, він працював слідчим, журналістом, інженером. Однак під час війни Георгія поранили, і він отримав інвалідність. Після цього чоловік став писати книги.

Володимир Ленін з сестрами Анною та Марією, братом Дмитром і племінником Георгієм

Сестра Володимира Леніна — Ольга — померла у 20 років від тифу. Вона хотіла стати науковицею і вступити у виш, однак жінку не брали на роботу. Причиною була спроба її брата Олександра вбити царя. Так, жінка влаштувалась на роботу у лікарню, де й заразилась тифом.

Інша сестра радянського диктатора — Марія — мала стосунки зі Станіславом Крижанівським. Він хворів на туберкульоз і брав участь у Першій світовій війні. Чоловік помер у 1916 році, а Марія продовжила жити сама. Дітей у неї не було.

Марія та Ольга Леніни

Дмитро Ленін все життя займався медициною. Він одружився з Антоніною Нещеретовою, але шлюб був коротким. У цей час у Дмитра з'явився позашлюбний син Віктор від Євдокії Червякової. Жінка померла від тифу, тож дитину виховувала сестра Дмитра — Анна.

Так, Дмитро одружився вдруге на Олександрі Карповій. У них народилась донька Ольга. Вона навчалась на хімічному факультеті в Москві і там залишилась працювати. Жінка померла у 2011 році. У неї залишилась донька Надія Мальцева, яка працює у музеї "Московський Кремль". Надія має доньку Олену.

Відомо, що Дмитро Ленін служив медиком під час Першої світової війни, зокрема, й в Одесі. Пізніше працював у революційному комітеті у Євпаторії. Подейкували, що він був причетний до червоного терору — насильницьких заходів більшовиків щодо так званих "ворогів народу".

Дмитро Ленін з дружиною Олександрю та донькою Ольгою

Ленін втратив ноги через обмороження під час Громадянської війни у Росії. Через це він залишив роботу. Останні роки він прожив у селі Горки біля Москви. Помер у 1943 році.

Віктор Ленін навчався у технічному виші та працював у військовій сфері країни-окупантки. Він працював в Академії наук, одружився і виховував двох дітей — Володимира та Марію. Донька працювала у сфері медицини, вийшла заміж і народила сина Олександра.

Марія Леніна з сином Олександром

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про сина Олександра Лукашенка — Дмитра. Він долучений до депортації українських дітей у Білорусь.