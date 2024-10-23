Выдающийся историк или больной маньяк? Владлен Мараев развеял миф Путина о Ленине и Украине

Ленинская политика украинизации была прямой реакцией на Украинскую революцию 1917-21 годов

Не признанный Украиной президент РФ Владимир Путин является психически больным человеком, который в угоду кремлевской пропаганде искажает мировую и т.н. новейшую историю, чтобы оправдать агрессию России против Украины со времен Октябрьского переворота 1917 года и поныне.

Об этом "Телеграфу" рассказал популярный блогер, соавтор YouTube-каналов "История Без Мифов" и "10 вопросов историка", кандидат исторических наук Владлен Мараев.

Больше ответов историка читайте в первой части интервью: "У Путина произошли необратимые изменения в психике, — историк Владлен Мараев о мифах Кремля, вопросе "ядерки" и украинском YouTube".

— Это больной маньяк. Он себе вбил в голову идею, что Украины не существует, что украинцы — это русские, их надо вернуть назад, распропагандировать назад в россиян. Вот как он себе думает, — говорит о Путине украинский блогер.

Говоря о том, что Путин позиционирует себя как "выдающегося историка" современности, Владлен Мараев заметил:

— Все его тезисы воспринимать нельзя. Любой человек, не психически больной, не воспримет тезисы Путина. Не скажу, что они меня раздражают, потому что понятно, что все они ошибочны. Мы много раз их развенчивали на нашем канале, — говорит историк. — Одна из таких идей, что "Ленин создал Украину". А точнее, ленинская политика украинизации создала Украину и украинцев. Полностью переставив местами в таком тезисе причины и следствия.

Кандидат исторических наук объяснил, что ленинская политика украинизации была прямой реакцией на Украинскую революцию 1917-21 годов, на появление УНР, правительства Павла Скоропадского, ЗУНР Евгения Петрушевича.

— Чтобы контролировать Украину, нужно было дать украинцам определенные пряники, положительные моменты, которые позволят воспринять им большевистскую власть как более-менее свою. Просто подкупить этим украинцев. И, к сожалению, в значительной степени подкупили очень многих. Даже так, что политические эмигранты возвращались из-за границы в советскую Украину. Чтобы через несколько лет стать жертвами сталинских репрессий, — добавил украинский историк.

Напомним, кандидат исторических наук Александр Алферов в интервью "Телеграфу развеял миф Путина, что династия киевских князей Руси идет от Рюрика.