Путин останется врагом цивилизованного мира даже после окончания войны

Все, кто действительно хочет прекращения войны в Украине, должны правильно построить план коммуникации на этот счет. В первую очередь коммуникация должна быть с президентом США Дональдом Трампом, а во вторую или вообще в последнюю очередь – коммуникация с жителем Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg. Зеленский напомнил, что Путин не союзник цивилизованного мира в желании прекратить войну.

"Для нас всех, кто хочет мира, важно иметь план перед тем, как общаться с Путиным. Я так считаю, что это в интересах Америки, ЕС, в целом Европы, в интересах Украины. Союзники должны согласовывать шаги, свое видение, понимать все детали, а Путин — он не союзник в этом", — сказал он.

Зеленский добавил, что Путин останется врагом цивилизованного мира даже после войны. Сейчас нужно сделать его максимально слабым: в этом случае обитатель Кремля не рискнет начать новую войну и вынужден будет завершать эту игру как угодно.

"Поэтому я считаю, что наша коммуникация с Трампом, и на сколько я знаю, команды над этим работают, наша коммуникация должна быть в приоритете. А уж потом с Путиным", – резюмировал украинский президент.

Между тем 22 января президент США Дональд Трамп призвал Россию заключить соглашение касательно завершения ее войны против Украины. Иначе он пригрозил принятием экономических мер. При этом он сообщил, что не хочет вредить России, любит русский народ и имеет хорошие отношения с Владимиром Путиным.

В ответ на это в Кремле смогли только прохрюкать, что Россия будет исходить из "реальных инициатив" президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Так называемые российские депутаты рассуждают, на каких условиях новая администрация в Вашингтоне будет предлагать "соглашения"