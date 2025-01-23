Трамп потребует от Зеленского принять болезненное решение в обмен на военную помощь, — СМИ

Лидер США может поставить Киеву тяжелое условие

Западные партнеры Украины настаивают на снижении мобилизационного возраста в Украине. Не исключено, что президент США Дональд Трамп потребует мобилизации украинцев от 18 до 25 лет в обмен на поставки оружия.

Как пишет The Times, если глава России Владимир Путин не согласится сесть за стол переговоров, Трамп усилит санкционную политику против России и стран, помогающих ей обходить предыдущие санкции. Второй шаг — увеличение поставок оружия Украине для того, чтобы усилить его военные способности.

Это, пишет издание, будет положительно воспринято в Киеве, однако будет условие - снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Отмечается, что для президента Украины Владимира Зеленского это было бы пересечением "красной линии", ведь он "защищал самых молодых людей своей страны от конфликта", это может стать "политически смертельным".

Кроме того, мир на условиях Трампа будет включать в себя территориальные уступки со стороны Украины. Киеву фактически, хотя и не юридически, придется отказаться от пятой части своей земли, которую захватила Россия. В обмен на это Украина может получить западные гарантии, что остальные ее территории будут защищены. Чтобы эти гарантии были реальными и долговечными, они должны включать в себя развертывание в Украине американских и европейских сил.

Как сообщал "Телеграф", недавно Зеленский ответил на призывы снизить мобилизационный возраст в Украине до 18 лет. По его словам, сначала нужно обеспечить имеющиеся войска техникой и вооружением.