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Привел Путина к власти и стал его главным врагом: как погиб Борис Березовский и как выглядит его заброшенная могила

Автор
Катерина Любимова
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Как погиб политик Борис Березовский и где его могила
Как погиб политик Борис Березовский и где его могила. Фото Колаж "Телеграфа"

Покинув Россию, Березовский продолжил участвовать в ее политической жизни

Российский политик и бизнесмен Борис Березовский в 90-е годы был одной из ключевых фигур эпохи доминирования олигархического капитала. Его называли "Крестным отцом Кремля" и "Серым кардиналом", который сначала помог Путину получить государственную власть, а затем стал его яростным оппонентом.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о российском олигархе и почему он бежал за границу. Мы также узнали подробности его смерти и где Борис Березовский был похоронен.

Что известно о Борисе Березовском

Известный российский политик Борис Березовский родился 23 января 1946 года в Москве в еврейской семье, сегодня ему могло бы исполнился 79 лет. После окончания английской спецшколы, Березовский получил образование в Московском лесотехническом институте, а затем окончил аспирантуру в Институте проблем управления АН СССР. В 1975 году он вступил в КПСС.

Борис Березовский
Борис Березовский в 90-е годы открыл бизнес

В начале 90-х годов Березовский начал заниматься бизнесом, он создал компанию "ЛогоВАЗ" и на фоне дефицита автомобилей в СССР предприятие занималось продажей "реэкспортных", то есть возвращенных из-за рубежа, автомашин ВАЗ. И этот бизнес оказался весьма успешным.

Березовский начал расширять свою деятельность и в то же время политическое влияние. Вместе с Романом Абрамовичем он стал совладельцем нефтяной компании "Сибнефть", а в 1996 году активно участвовал в президентской компании Бориса Ельцина. После его победы на выборах Березовский получил должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ и стал его ключевым советником. Потом березовский занимал должность исполнительного секретаря СНГ, с 1999 по 2000 год был депутатом Госдумы, но отказался от мандата.

Борис Березовский и Роман Абрамович
Березовский и Абрамович в 1995 году стали партнерами

Как утверждал Березовский, он сыграл решающую роль в приходе к власти Владимира Путина, ведь он познакомил его со своими людьми в правительстве и способствовал тому, чтобы его назначили директором ФСБ.

Борис Березовский
Борис Березовский поддержал Ельцина на выборах, а затем Путина

Но вскоре после избрания президентом России Путина олигарх Березовский начал открыто критиковать его политику, назвал его законодательные инициативы антидемократическими и превратился в одного из его главных врагов. Осенью 2000 года Березовский покинул России, поскольку против него открыли несколько уголовных дел, а также он утратил контроль над своими активами.

Как умер политик Борис Березовский и где похоронен

Борис Березовский бежал в Великобританию, где продолжал участвовать в политической жизни России. Он продолжал критиковать российскую власть и лично Владимира Путина, отмечая, что ФСБ в 1999 году устроила взрывы домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, чтобы начать Вторую чеченскую войну. В свою очередь Путин объявил Березовского в розыск по линии Интерпола по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег, попытке насильственного захвата власти.

Борис Березовский
Борис Березовский стал ярым оппонентом Путина после его избрания

Россия требовала от Великобритании выдать Березовского, но получает отказ. Британские власти предоставили политику политическое убежище и выдали документы на имя Платона Еленина.

Борис Березовский
Борис Березовский бежал в Великобританию

Но за границей финансовое состояние Березовского ухудшилось и он даже подал иск против Абрамовича, в котором заявлял, что под давлением и угрозами был вынужден продать свою долю в компании "Сибнефть" по заниженной цене и требовал компенсацию. Но иск Березовский проиграл, поэтому находился в подавленном состоянии.

Борис Березовский
Борис Березовский исптывал финансовые проблемы

23 марта 2013 года тело 67-летнего Бориса Березовского обнаружили в Аскоте — в доме, принадлежавшем его бывшей жене. Обстоятельства смерти достоверно не установлены, по приоритетной версии следствия, Березовский покончил жизнь самоубийством.

Борис Березовский
Бориса Березовского нашли мертвым в доме

Незадолго до смерти Березовский писал Путину, признаваясь в совершенных ошибках, говорил о раскаянии и просил дать ему возможность вернуться в Россию. Но Путин оставил письмо без ответа.

Похоронили Бориса Березовского на Бруквудском кладбище в Великобритании. Спустя четыре года в сети появились фотографии его могилы и выглядела она крайне неухоженной. Возле нее был установлен обычный деревянный крест с маленькой табличкой, а сама могила была покрыта сухими листьями и ветками. С 2017 года о месте захоронения Березовского информации нет.

Могила Березовского
Так выглядела могила Березовского через 4 года после его гибели, Фото: aavst / Instagram

Некоторые предполагают, что Березовский на самом деле инсценировал свою смерть. В росСМИ писали, что скрыться олигарху помогли израильские спецслужбы.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила скандального экс-нардепа Ильи Кивы. Его похоронили в России, но полгода спустя после убийства.

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