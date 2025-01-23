Привел Путина к власти и стал его главным врагом: как погиб Борис Березовский и как выглядит его заброшенная могила

Покинув Россию, Березовский продолжил участвовать в ее политической жизни

Российский политик и бизнесмен Борис Березовский в 90-е годы был одной из ключевых фигур эпохи доминирования олигархического капитала. Его называли "Крестным отцом Кремля" и "Серым кардиналом", который сначала помог Путину получить государственную власть, а затем стал его яростным оппонентом.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о российском олигархе и почему он бежал за границу. Мы также узнали подробности его смерти и где Борис Березовский был похоронен.

Что известно о Борисе Березовском

Известный российский политик Борис Березовский родился 23 января 1946 года в Москве в еврейской семье, сегодня ему могло бы исполнился 79 лет. После окончания английской спецшколы, Березовский получил образование в Московском лесотехническом институте, а затем окончил аспирантуру в Институте проблем управления АН СССР. В 1975 году он вступил в КПСС.

Борис Березовский в 90-е годы открыл бизнес

В начале 90-х годов Березовский начал заниматься бизнесом, он создал компанию "ЛогоВАЗ" и на фоне дефицита автомобилей в СССР предприятие занималось продажей "реэкспортных", то есть возвращенных из-за рубежа, автомашин ВАЗ. И этот бизнес оказался весьма успешным.

Березовский начал расширять свою деятельность и в то же время политическое влияние. Вместе с Романом Абрамовичем он стал совладельцем нефтяной компании "Сибнефть", а в 1996 году активно участвовал в президентской компании Бориса Ельцина. После его победы на выборах Березовский получил должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ и стал его ключевым советником. Потом березовский занимал должность исполнительного секретаря СНГ, с 1999 по 2000 год был депутатом Госдумы, но отказался от мандата.

Березовский и Абрамович в 1995 году стали партнерами

Как утверждал Березовский, он сыграл решающую роль в приходе к власти Владимира Путина, ведь он познакомил его со своими людьми в правительстве и способствовал тому, чтобы его назначили директором ФСБ.

Борис Березовский поддержал Ельцина на выборах, а затем Путина

Но вскоре после избрания президентом России Путина олигарх Березовский начал открыто критиковать его политику, назвал его законодательные инициативы антидемократическими и превратился в одного из его главных врагов. Осенью 2000 года Березовский покинул России, поскольку против него открыли несколько уголовных дел, а также он утратил контроль над своими активами.

Как умер политик Борис Березовский и где похоронен

Борис Березовский бежал в Великобританию, где продолжал участвовать в политической жизни России. Он продолжал критиковать российскую власть и лично Владимира Путина, отмечая, что ФСБ в 1999 году устроила взрывы домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, чтобы начать Вторую чеченскую войну. В свою очередь Путин объявил Березовского в розыск по линии Интерпола по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег, попытке насильственного захвата власти.

Борис Березовский стал ярым оппонентом Путина после его избрания

Россия требовала от Великобритании выдать Березовского, но получает отказ. Британские власти предоставили политику политическое убежище и выдали документы на имя Платона Еленина.

Борис Березовский бежал в Великобританию

Но за границей финансовое состояние Березовского ухудшилось и он даже подал иск против Абрамовича, в котором заявлял, что под давлением и угрозами был вынужден продать свою долю в компании "Сибнефть" по заниженной цене и требовал компенсацию. Но иск Березовский проиграл, поэтому находился в подавленном состоянии.

Борис Березовский исптывал финансовые проблемы

23 марта 2013 года тело 67-летнего Бориса Березовского обнаружили в Аскоте — в доме, принадлежавшем его бывшей жене. Обстоятельства смерти достоверно не установлены, по приоритетной версии следствия, Березовский покончил жизнь самоубийством.

Бориса Березовского нашли мертвым в доме

Незадолго до смерти Березовский писал Путину, признаваясь в совершенных ошибках, говорил о раскаянии и просил дать ему возможность вернуться в Россию. Но Путин оставил письмо без ответа.

Похоронили Бориса Березовского на Бруквудском кладбище в Великобритании. Спустя четыре года в сети появились фотографии его могилы и выглядела она крайне неухоженной. Возле нее был установлен обычный деревянный крест с маленькой табличкой, а сама могила была покрыта сухими листьями и ветками. С 2017 года о месте захоронения Березовского информации нет.

Так выглядела могила Березовского через 4 года после его гибели, Фото: aavst / Instagram

Некоторые предполагают, что Березовский на самом деле инсценировал свою смерть. В росСМИ писали, что скрыться олигарху помогли израильские спецслужбы.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила скандального экс-нардепа Ильи Кивы. Его похоронили в России, но полгода спустя после убийства.