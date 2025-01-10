Памятник может напугать: как выглядит могила фронтмена "Король и шут", называвшего украинцев "русскими"

На постаменте исполнитель изображен в своем сценическом образе

Российский музыкант, известный как лидер и вокалист панк-рок группы "Король и Шут" Михаил Горшенев, называвший украинцев "русскими" еще до боевых действий РФ на территории Украины, умер в 2013 году. Певец имел прозвище "Горшок", именно за которым и запомнился нам.

Да, российская группа выпустила трек на украинском языке и неоднократно давала концерты в Киеве и других городах Украины, но заявляла, что все украинцы "русские". "Телеграф" вспомнил, от чего скончался Михаил Горшенев и как выглядит могила жертвы российской пропаганды.

Что известно о Михаиле Горшеневе

Родился Михаил Горшенев в городе Пикалево Ленинградской области. В 1988 году вместе с Андреем Князевым основала группа "Король и Шут", которая стала популярной во второй половине 90-х. Группа выпустила 12 студийных альбомов и стала культовой на постсоветском пространстве.

"Король и шут" неоднократно приезжали в Украину с концертами и давали концерты в больших городах. В частности, они собирали Дворец спорта в Киеве. Также коллектив выступал на украинских фестивалях.

Что говорил Горшенев об Украине

В 2008 году, во время конференции в Киеве "Горшок" заявил, что "россияне, белорусы и украинцы по жизни и истории "крепко связаны" — но не все", а группу в Украине, по его словам, принимают "даже ближе, чем в России".

Более того, солист "Король и шут" позволил себе высказываться об украинском городе Львов и назвал его польским. "Я вообще не представляю, как вы здесь с "западенцами" уживаетесь, они вообще считают себя поляками, и нечестно к Украине присоединились. Львов — это польский город, там на русском вообще не говорят, это исключено, и русичами они себя не считают. И скорее бы Польша забрала их обратно!" – заявил Горшенев.

Тогда он также выразил свое уважение к Нестору Махно — командующему Революционной повстанческой армией Украины, ведь он, по словам Горшенева, "не был бандитом и боролся за интересы христиан".

В том же году группа выпустила песню "Тринадцатая рана", которую солист пел на украинском языке и суржике и посвятил Нестору Махно. Кстати, трек написан на стихи Андрея Федечко из группы "Солнце-тучи".

Перед очередным концертом в Киеве Горшенев давал интервью, в котором заявил, что все украинцы – "русские". В частности, русскоязычных писателей Генри Одли "Горшок" назвал россиянами, хотя журналистка уточнила, что они уроженцы Харькова. "Россияне. Из Харькова — русские, из Киева — русские. Вся Украина — русские. Хватит мне эту еркнду говорить", — заявил Горшенев.

Где похоронен Михаил Горшенев и как выглядит его могила

В ночь с 18 на 19 июля 2013 года тело Михаила Горшенова было обнаружено в его доме в Петербурге. Ему было 39 лет. Официальной причиной смерти стала сердечная недостаточность. Тело россиянина кремировали, а прах захоронен на Богославском кладбище в Санкт-Перебурге.

На надгробии установлен памятник с изображением Горшенева, выполненным в виде мозаики, отображающей его сценический образ. Место погребения часто посещают поклонники, принося цветы и памятные вещи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. 10 января ему могло бы исполниться 90 лет, но не стало исполнителя в возрасте 42 лет от сердечной недостаточности.