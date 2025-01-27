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Целовались, играя в "бутылочку": как выглядит первая любовь Путина и что о ней известно

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Путин в 16 лет был влюблен в 14-летнюю Веру Козлову Новость обновлена 27 января 2025, 16:52
Путин в 16 лет был влюблен в 14-летнюю Веру Козлову. Фото Телеграф, Getty Images

Она была его соседкой по даче, но отношения не пережили расстояние

Президент России Владимир Путин тщательно прячет свою личную жизнь. Известно только об одной его официальной жене — Людмиле, с которой он женился в 1983 году, а потом развелся в 2014-м. При этом ходят легенды о его многочисленных любовницах, среди которых гимнастка Алина Кабаева. Однако, мало кто знает, как выглядит первая любовь российского диктатора.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о женщине, которую называют первой любовью Путина, как она выглядит, и как сложилась ее судьба.

Первая любовь Путина — Вера Козлова

Женщину по имени Вера Козлова называют первой любовью Путина. Она была соседкой по даче будущего президента РФ и была в него влюблена в юности. Впрочем и он проявлял к ней чувства.

Путин

Путина с родителями жил в коммуналке в Питере, однако у семьи была дача в городе Тосно, куда они приезжали на лето. Именно там общие друзья познакомили Путина с Верой Козловой, которая, к тому же, оказалась соседкой — их дома стояли рядом на одной улице.

дом Путина

Как-то в период новогодних праздников Путин с родителями приехали в Тосно. Там молодежь собралась в доме Веры, чтобы отмечать Новый год. После курантов и шампанского компания играла в "бутылочку". Когда очередь крутить бутылку дошла до Путина, он попал в Веру Козлову. Тогда парочка скромно вышла в соседнюю комнату, чтобы не целоваться при всех.

"Поцелуй был коротким, но мне вдруг стало жарко", – такими воспоминаниями делилась Вера спустя годы в своих интервью журналистами.

Путин, Вера Козлова

Однако эта юношеская любовь продлилась недолго. Путин поступил в институт в Ленинграде и перестал приезжать на дачу в Тосно. А Вера спустя время уехала из родного городка. Позже она вернулась в Тосно обратно, вышла замуж за друга Путина с юности и родила ему двоих детей. Известно, что она работала продавщицей в магазине и швеей, а ее муж был лесником.

Вера Козлова

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#Владимир Путин #Первая любовь #Вера Козлова