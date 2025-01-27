Целовались, играя в "бутылочку": как выглядит первая любовь Путина и что о ней известно

Она была его соседкой по даче, но отношения не пережили расстояние

Президент России Владимир Путин тщательно прячет свою личную жизнь. Известно только об одной его официальной жене — Людмиле, с которой он женился в 1983 году, а потом развелся в 2014-м. При этом ходят легенды о его многочисленных любовницах, среди которых гимнастка Алина Кабаева. Однако, мало кто знает, как выглядит первая любовь российского диктатора.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о женщине, которую называют первой любовью Путина, как она выглядит, и как сложилась ее судьба.

Первая любовь Путина — Вера Козлова

Женщину по имени Вера Козлова называют первой любовью Путина. Она была соседкой по даче будущего президента РФ и была в него влюблена в юности. Впрочем и он проявлял к ней чувства.

Путина с родителями жил в коммуналке в Питере, однако у семьи была дача в городе Тосно, куда они приезжали на лето. Именно там общие друзья познакомили Путина с Верой Козловой, которая, к тому же, оказалась соседкой — их дома стояли рядом на одной улице.

Как-то в период новогодних праздников Путин с родителями приехали в Тосно. Там молодежь собралась в доме Веры, чтобы отмечать Новый год. После курантов и шампанского компания играла в "бутылочку". Когда очередь крутить бутылку дошла до Путина, он попал в Веру Козлову. Тогда парочка скромно вышла в соседнюю комнату, чтобы не целоваться при всех.

"Поцелуй был коротким, но мне вдруг стало жарко", – такими воспоминаниями делилась Вера спустя годы в своих интервью журналистами.

Однако эта юношеская любовь продлилась недолго. Путин поступил в институт в Ленинграде и перестал приезжать на дачу в Тосно. А Вера спустя время уехала из родного городка. Позже она вернулась в Тосно обратно, вышла замуж за друга Путина с юности и родила ему двоих детей. Известно, что она работала продавщицей в магазине и швеей, а ее муж был лесником.

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