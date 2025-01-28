Зеленський "відібрав" у нього наречену: що каже про війну Никифоров з "8 перших побачень" і де він зараз

Актор продовжує зніматися у російському кіно

Російський актор Денис Никифоров працював на одному знімальному майданчику з Володимиром Зеленським до його президентства. Це відбувалося, коли створювали фільм "8 перших побачень". Також з ними знімалась Поліна Максимова, яка зараз мовчить про війну Росії проти України.

Що каже про війну Денис Никифоров, і де він зараз — з'ясував "Телеграф".

Що відомо про Дениса Никифорова

Денис Никифоров народився у 1977 році у Москві. Певний час жив в Угорщині, коли його батьки їздили туди по роботі. Никифоров навчався у Школі-студії МХАТ, а згодом — і в акторському виші. Після закінчення навчання почав працювати у Московському театрі Олега Табакова. Він грав у виставах "Псих", "Старий квартал", "Пристрасті за Бумбарашем".

У кіно дебютував у стрічці "Зоряна година за місцевим часом". Потім було ще кілька робіт, в яких Никифоров мав епізодичні ролі. Згодом актор знявся у фільмі "Бій з тінню", який зробив його помітним у кінематографі. У ньому йдеться про бійця, який прагне слави, грошей і кохання. Задля стрічки чоловік набрав кілька кілограмів і займався боксом. Кіноробота була популярною у країні-окупантці, тож творці зняли ще дві частини.

Денис Никифоров у фільмі "Бій з тінню"

Пізніше Никифоров з'явився у фільмах "Інше", "Друге дихання", "Любов під прикриттям", "V Центурія. У пошуках зачарованих скарбів". А у 2011 році росіянин знявся у фільмі "8 перших побачень".

За сюжетом герой Никифорова — тенісист, який зустрічається з відомою телеведучою. Пара планує весілля, однак в один момент жінка починає щодня прокидатися з ветеринаром. Лікаря тварин зіграв на той час актор Володимир Зеленський. Таким чином, він "відбив" наречену у героя, якого виконав Никифоров. Стрічка була популярною в Україні та принесла високі прибутки творцям.

Денис Никифоров у фільмі "8 перших побачень"

У 2013 році Никифоров виконав одну з головних ролей у серіалі "Молодіжка". Він перевтілився у тренера хокейної команди — Сергія Макеєва. Никифоров грав у серіалі протягом 5 років. Кіноробота була популярною в Україні.

Денис Никифоров у серіалі "Молодіжка"

Никифоров перевтілювався у професійного боксера в стрічці "Спарта", у співробітника КДБ — у "Операції "Мухаббат", у батька, який не слідкував за своєю донькою — у "Багатоповерхівці". Никифорову часто давали ролі російських військових різних рангів, тож він долучався до популяризації армії країни-окупантки. Таким чином, створювався образ "непереможної" російської армії, яка насправді вбиває українців та знищує наші міста.

Актора внесли до бази "Миротворець" за незаконне відвідування окупованого Росією Криму. Також він провадив на півострові комерційну діяльність та намагався легалізувати анексію Росією цієї території.

Де зараз Денис Никифоров і що каже про війну

Денис Никифоров жодним чином не висловлюється про війну Росії проти України. Він не засуджує країну-агресорку і продовжує зніматися у кіно. Зокрема, виконав головну роль у стрічці "Хазяїн", в якій знову перевтілився в боксера.

Денис Никифоров у фільмі "Хазяїн"

Окрім цього, Никифоров знявся у серіалі "Бім", у якому йдеться про співпрацю поліцейського та собаки. А от у продовженні "Молодіжки" актор вирішив не брати участь.

Денис Никифоров у серіалі "Бім

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну акторка "Тетяниного дня" Анна Снаткіна. Серіал був популярним в Україні у 2000-х.