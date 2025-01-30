Соратник Путина содержит гарем любовниц за счет своего кремлевского повелителя (видео)

Мужчина не экономит деньги на молодых любовницах

Игорь Сечин является ближайшим соратником Владимира Путина, его давним другом и главой "Роснефти". Он позволяет себе тратить огромные деньги на частные самолеты, яхты, путешествия и содержать гарем эскортниц.

Все девушки модельной внешности и с анкетами на "профильных сайтах", но работают на госслужбе в "Роснефти" и получают огромные зарплаты. Это выяснили журналисты-расследователи из команды Навального.

Известно, что Игорь Сечин и Владимир Путин познакомились около 35 лет в Ленинграде. После этого они были неразлучны и в 2012 году Путин "презентовал" другу "Роснефть" и он стал главой компании.

По идее контрольный пакет "Роснефти" принадлежит государству, однако все данные засекречены и Сечин пользуется деньгами компании, как собственными. Он ни в чем себе даже не думает отказывать. К примеру, на корпоративном самолете он 15 раз слетал в отпуск на Мальдивы, 7 раз — на Пальму-де-Майорку.

Однако, это еще не самое интересное. Журналисты выяснили, что в компании "Роснефть" сотрудницами являются десятки элитных эскортниц — молодые девушки официально устроены на предприятии и получают огромные зарплаты в районе 100-300 тысяч рублей в месяц. Также они совершают "вояжи" с Сечиным на корпоративных самолетах по всему миру и ведут роскошный образ жизни.

"Речь идёт не об одном или двух случаях — таких дам там можно найти пару десятков. Это система и, судя по всему, абсолютная норма.Только вдумайтесь: государственная компания "Роснефть" содержит собственный штат эскортниц", — говорится в материале.

На фоне остальных эскортниц выделяется некая Альбина Иванова, которую в 2016 году, через месяц после того, как ей исполнился 21 год, взяли на работу в "Роснефть". Девушка ведет роскошный образ жизни, а ее соцсети пестрят дорогими украшениями, брендами, путешествиями и люксовыми авто.

Интересно, что всего за девять лет Альбина Иванова и Игорь Сечин совершили 58 совместных поездок на частных самолетах…

Кроме этого журналисты выяснили, что зарплата Сечина в Роснефти в 2024 году составила 4 590 450 554 рубля. В 2024 году было 248 рабочих дней, так что получается, что за один рабочий день Игорь Иванович Сечин зарабатывает 18,5 миллионов рублей.

Больше о жизни ближайшего соратника Путина, его эскортницах и невероятных тратах смотрите в видео-расследовании журналистов:

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