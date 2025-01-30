Поплічник Путіна утримує гарем коханок за рахунок свого кремлівського повелителя (відео)

Чоловік витрачає величезні кошти на молодих коханок

Ігор Сєчін є найближчим соратником Володимира Путіна, його давнім другом та головою "Роснафти". Він дозволяє собі витрачати величезні гроші на приватні літаки, яхти, подорожі та утримує справжній гарем ескортниць.

Усі дівчата — модельної зовнішності та з анкетами на профільних сайтах, але працюють на держслужбі в "Роснафті" та одержують величезні зарплати. Це з’ясували журналісти-розслідувачі із команди Навального.

Відомо, що Ігор Сєчин і Володимир Путін познайомилися близько 35 років у Ленінграді. Після цього вони були нерозлучні і в 2012 році Путін "презентував" другу "Роснафту" — він став главою компанії.

По ідєї контрольний пакет "Роснафти" належить державі, проте всі дані засекречені, і Сєчін користується грошима компанії, як власними. Він ні в чому собі навіть не думає відмовляти. Наприклад, на корпоративному літаку він 15 разів злітав у відпустку на Мальдіви, а 7 разів — на Пальму-де-Майорку.

Однак, це ще не найцікавіше. Журналісти з'ясували, що в компанії "Роснафта" співробітницями є десятки елітних ескортниць — молоді дівчата офіційно влаштовані на підприємстві й отримують величезні зарплати в районі 100-300 тисяч рублів на місяць. Також вони здійснюють "вояжі" з Сєчіним на корпоративних літаках по всьому світу і ведуть розкішний спосіб життя.

"Мова йде не про один або два випадки — таких дам там можна знайти пару десятків. Це система і, судячи з усього, абсолютна норма. Тільки вдумайтеся: державна компанія "Роснафта" утримує власний штат ескортниць", — ідеться в матеріалі.

На тлі решти ескортниць виділяється Альбіна Іванова, яку у 2016 році, через місяць після того, як їй виповнився 21 рік, взяли на роботу до "Роснафти". Дівчина веде розкішний спосіб життя, а її соцмережі рясніють дорогими прикрасами, брендами, подорожами та люксовими авто.

Цікаво, що всього за дев’ять років Альбіна Іванова та Ігор Сєчін здійснили 58 спільних поїздок на приватних літаках.

Крім цього журналісти з’ясували, що зарплата Сєчіна в "Роснафті" в 2024 році склала 4590450554 рубля. У 2024 році було 248 робочих днів, тому виходить, що за один робочий день Ігор Іванович Сєчин заробляє 18,5 мільйонів рублів.

Більше про життя найближчого соратника Путіна, його ескортниць та неймовірні витрати дивіться у відео-розслідуванні журналістів:

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