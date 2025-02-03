Взрыв в элитном ЖК Москвы: пострадал экс-охранник Януковича (фото)

О его состоянии сейчас ничего не известно

Во время взрыва в ЖК "Алые Паруса" в Москве пострадал бывший охранник скандального экс-президента Виктора Януковича Сергей Шкрябатовский. В последние годы он проживал в Балашихе Московской области.

Об этом пишет российское медиа "Агентство". Отмечается, что он родился в Украине, имел российский и украинский паспорта.

Детальнее о жертве взрыва в ЖК "Алые паруса" читайте в материале "Телеграфа": "В больнице после удачного покушения умер криминальный авторитет времен Януковича. Что известно об Армене "Горловском".

Как выяснилось, в 2014 году Шкрябатовский появлялся среди охранников бывшего президента Украины Виктора Януковича.

"С 2021 по 2023 годы у него было зарегистрировано ИП, после он несколько месяцев руководил частным охранным предприятием "Арбат", свидетельствует система "СПАРК-Интерфакс", — говорится в сообщении.

В то же время, по данным Baza и Mash, пострадал также 49-летний охранник Саркисяна Олег Касперович — это бывший замкомандира отдельного отряда спецназначения управления Крымского территориального командования ВВ МВД.

Предыстория

Днем 3 февраля в элитном ЖК "Алые Паруса" в Москве прогремели взрыв, предварительно, в холле здания. Это была граната или самодельное взрывное устройство.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, за покушением на Армена Саркисяна может стоять Служба безопасности Украины. Об этом нам стало известно из собственных источников.

Изначально было известно, что Саркисян попал в реанимацию. РосСМИ писали, что ему якобы оторвало ногу в результате взрыва. Спустя несколько часов появилась информация, что он умер в больнице.