Армен "Горловский" умер после покушения в Москве: росСМИ

Первую помощь ему оказывали местные после взрыва

Криминальный авторитет из Донецкой области Армен "Горловский" Саркисян, который пострадал во время взрыва в ЖК "Алые Паруса" в Москве, умер в реанимации. Врачи несколько часов пытались его спасти.

Об этом пишут российские СМИ. В то же время Telegram-канал SHOT сообщает, что Саркисян умер в реанимации Боткинской больницы.

Больше о нем вы можете узнать из материала "Телеграфа": "В больнице после удачного покушения умер криминальный авторитет времен Януковича. Что известно об Армене "Горловском".

Отмечается, что первую помощь Саркисяну оказали местные жители, которые сразу после взрыва пытались остановить кровотечение.

Саркисян родился в Армении, чуть позже семья переехала в Горловку. В начале декабря прошлого года СБУ и Нацполиция Украины объявила Армену Саркисяну подозрение в создании боевой группировки.

Предыстория

Днем 3 февраля в элитном ЖК "Алые Паруса" в Москве прогремели взрыв, предварительно, в холле здания. Это была граната или самодельное взрывное устройство.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, за покушением на Армена Саркисяна может стоять Служба безопасности Украины. Об этом нам стало известно из собственных источников.