Вибух у елітному ЖК Москви: постраждав ексохоронець Януковича (фото)

Про його стан зараз нічого не відомо

Під час вибуху в ЖК "Червоні вітрила" у Москві постраждав колишній охоронець скандального експрезидента Віктора Януковича Сергій Шкрябатовський. Останніми роками він проживав у Балашихі Московської області.

Про це пише російське медіа "Агентство". Зазначається, що він народився в Україні, мав російський та український паспорти.

Детальніше про жертву вибуху в ЖК "Червоні вітрила" читайте у матеріалі "Телеграфа": "У лікарні після вдалого замаху помер кримінальний авторитет часів Януковича. Що відомо про Армена "Горловського".

Як з’ясувалося, 2014 року Шкрябатовський з’являвся серед охоронців колишнього президента України Віктора Януковича.

"З 2021 по 2023 роки у нього було зареєстровано ІП, після якого кілька місяців керував приватним охоронним підприємством "Арбат", свідчить система "СПАРК-Інтерфакс"", — йдеться в повідомленні.

Водночас за даними Baza та Mash, постраждав також 49-річний охоронець Саркісяна Олег Касперович – це колишній заступник командира окремого загону спецпризначення управління Кримського територіального командування ВР МВС.

Передісторія

Вдень 3 лютого в елітному ЖК "Яскраво-червоні вітрила" в Москві прогриміли вибух, попередньо, в холі будівлі. Це була граната чи саморобний вибуховий пристрій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за замахом на Армена Саркісяна може стояти Служба безпеки України. Про це нам стало відомо із власних джерел.

Спочатку було відомо, що Саркісян потрапив до реанімації. РосЗМІ писали, що йому нібито відірвало ногу внаслідок вибуху. Через кілька годин з’явилася інформація, що він помер у лікарні.