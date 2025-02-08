В Москве вспыхнул сильный пожар: есть пострадавшие, все подробности (видео)

Пожару присвоен четвертый ранг

В субботу, 8 февраля, в Москве вспыхнул сильный пожар на территории электрозавода. Огонь охватил здание бывшего завода.

Об этом пишут пропагандистские каналы. Отмечается, что точное количество заблокированных в огненной ловушке людей неизвестно.

По словам очевидцев, находившиеся в здании люди пытались выбраться через окна. К ликвидации возгорания привлечены более 60 пожарных и 16 единиц техники.

По состоянию на 19:00 пожару присвоили четвертый ранг.

Некоторые телеграм-каналы пишут, что уже известно о первых пострадавших. Якобы госпитализированы по меньшей мере 4 человека, а спасены в общей сложности 160 человек. Также есть информация, что сотрудники МЧС спасли 90 человек, а еще 120 эвакуировались самостоятельно. По меньшей мере, восемь человек обратились к медикам самостоятельно, вопрос об их госпитализации решается.

РосСМИ добавляют, что возгорание произошло в здании, где находились фитнес-клуб и танцевальная студия.

Позже стало известно, что предварительная причина возгорания в корпусах бывшего электрозавода – короткое замыкание. Площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров.

В 20:00 спасатели локализовали пожар на территории бывшего электрозавода в Москве. Местные жители утверждают, что на месте пожара ощущается едкий запах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Москве произошел масштабный пожар. Сообщалось о взрывах.