В Москве вспыхнул сильный пожар: есть пострадавшие, все подробности (видео)
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Пожару присвоен четвертый ранг
В субботу, 8 февраля, в Москве вспыхнул сильный пожар на территории электрозавода. Огонь охватил здание бывшего завода.
Об этом пишут пропагандистские каналы. Отмечается, что точное количество заблокированных в огненной ловушке людей неизвестно.
По словам очевидцев, находившиеся в здании люди пытались выбраться через окна. К ликвидации возгорания привлечены более 60 пожарных и 16 единиц техники.
По состоянию на 19:00 пожару присвоили четвертый ранг.
Некоторые телеграм-каналы пишут, что уже известно о первых пострадавших. Якобы госпитализированы по меньшей мере 4 человека, а спасены в общей сложности 160 человек. Также есть информация, что сотрудники МЧС спасли 90 человек, а еще 120 эвакуировались самостоятельно. По меньшей мере, восемь человек обратились к медикам самостоятельно, вопрос об их госпитализации решается.
РосСМИ добавляют, что возгорание произошло в здании, где находились фитнес-клуб и танцевальная студия.
Позже стало известно, что предварительная причина возгорания в корпусах бывшего электрозавода – короткое замыкание. Площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров.
В 20:00 спасатели локализовали пожар на территории бывшего электрозавода в Москве. Местные жители утверждают, что на месте пожара ощущается едкий запах.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Москве произошел масштабный пожар. Сообщалось о взрывах.