На НПЗ в США прогремел сильный взрыв: начался пожар, есть пострадавшие (кадры)
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НПЗ принадлежит компании Martinez Refining Company
В американском городе Мартинес штата Калифорния произошла утечка углеводородов на нефтеперерабатывающем заводе. Это привело к сильному взрыву и пожару на территории предприятия.
Об этом сообщает The Mercury News. Данный нефтеперерабатывающий завод принадлежит Martinez Refining Company. В результате пожара черный дым распространился по Мартинесу и по округу Контра-Коста.
По данным американских СМИ, шесть человек пострадали в результате взрыва.
В сети появились фото и видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе.
Власти округа Контра-Коста призвали жителей Мартинеса и ближайших населённых пунктов оставаться в закрытых помещениях.
Также СМИ публикуют карту, на которой указано месторасположение данного нефтеперерабатывающего предприятия.
Спасательные службы приступили к ликвидации возгорания. Детальные причины пожара еще предстоит выяснить, отмечают американские СМИ.
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