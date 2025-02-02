На НПЗ в США прогремел сильный взрыв: начался пожар, есть пострадавшие (кадры)

НПЗ принадлежит компании Martinez Refining Company

В американском городе Мартинес штата Калифорния произошла утечка углеводородов на нефтеперерабатывающем заводе. Это привело к сильному взрыву и пожару на территории предприятия.

Об этом сообщает The Mercury News. Данный нефтеперерабатывающий завод принадлежит Martinez Refining Company. В результате пожара черный дым распространился по Мартинесу и по округу Контра-Коста.

По данным американских СМИ, шесть человек пострадали в результате взрыва.

В сети появились фото и видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

Источник: The Mercury News

Источник: The Mercury News

Источник: The Mercury News

Источник: The Mercury News

Источник: The Mercury News

Источник: The Mercury News

Источник: The Mercury News

Источник: The Mercury News

Власти округа Контра-Коста призвали жителей Мартинеса и ближайших населённых пунктов оставаться в закрытых помещениях.

Также СМИ публикуют карту, на которой указано месторасположение данного нефтеперерабатывающего предприятия.

Источник: The Mercury News

Спасательные службы приступили к ликвидации возгорания. Детальные причины пожара еще предстоит выяснить, отмечают американские СМИ.

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