У Москві спалахнула сильна пожежа: є постраждалі, усі подробиці (відео)

Пожежі надано четвертий ранг

У суботу, 8 лютого, в Москві спалахнула сильна пожежа на території електрозаводу. Вогонь охопив будівлю колишнього заводу.

Про це пишуть пропагандистські канали. Зазначається, що точна кількість заблокованих у вогняній пастці людей не відома.

За словами очевидців, люди, які перебували у будівлі, намагалися вибратися через вікна. До ліквідації займання залучено понад 60 пожежників і 16 одиниць техніки.

Станом на 19:00 пожежі надали четвертий ранг.

Деякі телеграм-канали пишуть, що вже відомо про перших постраждалих. Нібито госпіталізовано щонайменше 4 особи, а врятовано загалом 160 людей. Також є інформація, що співробітники МНС врятували 90 людей, а ще 120 евакуювалися самостійно. Щонайменше восьмеро людей звернулися до медиків самостійно, питання про їхню госпіталізацію вирішується.

РосЗМІ додають, що займання сталось у будівлі, де знаходилися фітнес-клуб і танцювальна студія.

Пізніше стало відомо, що попередня причина займання у корпусах колишнього електрозаводу — коротке замикання. Площа пожежі збільшилась до 300 квадратних метрів.

О 20:00 рятувальники локалізували пожежу на території колишнього електрозаводу у Москві. Місцеві жителі стверджують, що на місці пожежі відчувається їдкий запах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Москві сталася масштабна пожежа. Повідомлялося про вибухи.