Сторонник кремлевского режима набил себе инициалы друзей, кольцо на пальце и т.д.

Российский артист-путинист Иосиф Кобзон, который был в браке с Людмилой Гурченко, имел несколько татуировок, которые в молодости пытался скрыть. Верный слуга кремлевского режима "наколки" набил еще в подростковом возрасте.

Однако, будучи взрослым, он не стыдился показывать свою татуировку в виде орла на плече. Остальные рисунки на коже путинист вывел или просто тщательно скрывал.

Иосиф Кобзон был "сложным" подростком и пытался выделиться татуировками. И если когда он был боксером, они ему никак не мешали, то позже, в 60-х годах он начал выступать на сцене и скрывать рисунки на коже. А все потому, что в советское время татуировки набивали только "зеки".

Первые тату сторонник кровавой политики набил с помощью игл и чернил. По некоторым данным, он сделал их в подростковом возрасте, когда гостил у родственников в деревне. Там, под влиянием местной компании, он решил украсить свое тело примитивными наколками, популярными среди простонародья и криминальной среды. Используя подручные средства – иглу и чернила – ребята вырезали на коже символы, которые считали "крутыми".

Как рассказывал сам русский артист, на его теле было много татуировок. Среди них – кольцо на одном пальце, на других пальцах – инициалы его тогдашних друзей, а также его собственные. На правом плече Кобзона была набита фраза "Не забуду родную мать", которое было популярно среди "зеков". Известно, что "мать" на криминальном жаргоне – это банда. Однако какой смысл вкладывал в это выражение путинист — неизвестно.

После того, как Кобзон набил эту надпись на теле, он пролежал три дня с высокой температурой. Более того, его мама не оценила такой поступок сына и набила его веником.

В 60-х годах Кобзон решил свести все тату из своего тела, кроме одного. Он оставил только рисунок в виде орла на левом плече. Эта птица была символом величия, свободы и одиночества у советских "зеков". По некоторым данным, татуировка артиста означала месть врагам.

Удивительно то, что мать Кобзона негативно отнеслась к тому, что он вывел татуировку с надписью "Не забуду мать родную". Тогда она подумала, что сын ее разлюбил.

Впоследствии певец сам признавал, что сделал эти татуировки из-за "глупости" и считал это ошибкой. Это довольно иронично, учитывая, что в более поздние годы он совершал гораздо более серьезные ошибки – поддерживал оккупацию Крыма, оправдывал действия российских боевиков на Донбассе и демонстративно ненавидел Украину, хотя сам родился в городке Часів Яр в Донецкой области.

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