Прихильник кремлівського режиму набив собі ініціали друзів, каблучку на пальці тощо

Російський артист-путініст Йосип Кобзон, який був у шлюбі з Людмилою Гурченко, мав кілька татуювань, які у молодості намагався приховати. Вірний слуга кремлівського режиму "наколки" набив ще у підлітковому віці.

Проте, бувши дорослим, він не стидався показувати своє татуювання у вигляді орла на плечі. Решту малюнків на шкірі путініст вивів або ж просто ретельно приховував.

Йосип Кобзон був "складним" підлітком і намагався виділитися татуюваннями. І якщо коли він був боксером, вони йому ніяк не заважали, то пізніше, у 60-х роках він почав виступати на сцені і приховувати малюнки на шкірі. А все тому, що у радянські часи татуювання набивали лише "зеки".

Перші тату прихильник кривавої політики набив за допомогою голок та чорнил. За деякими даними, він зробив їх у підлітковому віці, коли гостював у родичів у селі. Там, під впливом місцевої компанії, він вирішив прикрасити своє тіло примітивними наколками, що були популярні серед простолюду та кримінального середовища. Використовуючи підручні засоби – голку та чорнило – хлопці вирізали на шкірі символи, які вважали "крутими".

Як розповідав сам російський артист, на його тілі було багато татуювань. Серед них — каблучка на одному пальці, на інших пальцях — ініціали його тодішніх друзів, а також його власні. На правому плечі Кобзона був набитий вислів "Не забуду мать родную", який був популярним серед "зеків". Відомо, що "мать" на кримінальному жаргоні — це банда. Однак який сенс вкладав у цей вислів путініст — не відомо.

Після того, як Кобзон набив цей надпис на тілі, він пролежав три дні з високою температурою. Більш того, його мама не оцінила такий вчинок сина і набила його віником.

У 60-х роках Кобзон вирішив звести усі тату зі свого тіла, окрім однієї. Він залишив лише малюнок у вигляді орла на лівому плечі. Цей птах був символом величі, свободи та самотності у радянських "зеків". За деякими даними, татуювання артиста означало помсту ворогам.

Дивно те, що мати Кобзона негативно поставилася до того, що він вивів татуювання з надписом "Не забуду мать родную". Тоді вона нібито подумала, що син її розлюбив.

Згодом співак сам визнавав, що зробив ці тату через "дурість" і вважав це помилкою. Це доволі іронічно, зважаючи на те, що в пізніші роки він робив набагато серйозніші помилки – підтримував окупацію Криму, виправдовував дії російських бойовиків на Донбасі та демонстративно ненавидів Україну, хоча сам народився у містечку Часів Яр на Донеччині.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають спадкоємці Кобзона і де вони зараз. У нього народилися син і дочка від третьої дружини.