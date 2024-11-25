Исполнитель-путинист написал в завещании, где его должны похоронить

Иосиф Кобзон – российский певец еврейского происхождения и большой сторонник диктатора Владимир Путина. Исполнитель родом из Донбасса, но открыто поддерживал псевдоформирование "ЛДНР" и запомнился украинофобскими высказываниями. Он умер в 81 году от продолжительной болезни. Исполнитель, как и актриса Светлана Светличная, похоронен в Москве.

"Телеграф" расскажет, что известно о месте захоронения путиниста.

Как выглядит могила Кобзона

Певца-украинофоба похоронили на Востряковском кладбище в Москве. Могила россиянина расположена в еврейской части кладбища, рядом с местом захоронения его мамы Иды Шойхет.

Еще при жизни певец отмечал, что хочет быть похоронен именно на Востряковском кладбище. Его похоронили в соответствии с иудейскими традициями. Интересно, что жене Кобзона — Нелли Дризини — пришлось приобрести метр земли. А все потому, что места для захоронения исполнителя, которое выделили власти, не хватало. За это женщина заплатила 1 миллион рублей (более 400 тысяч гривен).

После похорон на могиле Кобзона установили памятник. Это фигура исполнителя в полный рост с микрофоном, расположенная перед гранитной плитой. Также граждане страны-оккупантки постоянно приносят певцу-путинисту цветы.

Напомним, что Иосиф Кобзон родился в Часовом Яре в Донецкой области, который россияне стерли с лица земли. Одно время жил во Львове, Краматорске и Днепре, где учился в горном техникуме. Затем перебрался в страну-агрессора, где и строил певческую карьеру.

Кобзон "отличился" украинофобскими заявлениями:

называл украинский гимн "нацистским";

поддержал силовой разгон участников Евромайдана;

поддержал аннексию Россией Крыма и вооруженную агрессию на Донбассе;

постоянно приезжал на оккупированные Россией территории и посвятил песню сепаратисту Мотороле.

Интересно, что возле другого памятника Кобзону, расположенном в Оружейном переулке в Москве, была замечена реклама наркомагазина. Дело в том, что в мемориал вмонтировали 12 QR-кодов, которые вели в наркошоп. Полиция ищет тех, кто изменил ссылку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила российского певца, лидера группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Его похоронили в Москве.