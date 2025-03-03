Учился в Швейцарии и был менеджером "Реал Мадрида": что известно о единственном сыне одной из самых богатых семей в Украине Герег

Сын богачей основал общественную организацию

Семья Александра и Галины Герег — одна из самых богатых в Украине. Они являются совладельцами сети гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая Линия". Доход семьи оценивают примерно в 1,3 миллиарда долларов. В то же время мало что известно о сыне Герег.

Тарас Герега родился в 1994 году в Киеве. Он учился в частной международной школе в Лезене в Швейцарии. Заведение входит в Совет международных школ и Европейский Совет международных школ. Кроме того, мужчина получал образование в одном из лучших институтов гостиничного бизнеса в Швейцарии — Glion.

Тарас Герега получал образование в Швейцарии, фото с его фейсбук-страницы

Герега-младший является основателем ООО "Эпицентр футбола" и соучредителем ООО "Клубный дом Бриллиант", которое предусматривает один из самых дорогих жилых домов в Киеве. Ранее владельцами недвижимости были дочь Сергея Таруты Татьяна и супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Известно, что Тарас являлся менеджером футбольного клуба "Реал Мадрид" во время финала Лиги чемпионов в Киеве в 2018 году. Также он рассказывал, что хочет стать самым молодым спортивным директором в мире.

"Я хочу стать самым молодым в мире спортивным директором. Я знаю, что самому молодому спортивному директору в мире — 35 лет. Я думаю, что у меня еще есть несколько лет впереди", — рассказывал 24-летний Герега-младший.

Тарас Герега работал в разных футбольных клубах, фото с его фейсбук-страницы

На странице Тараса в фейсбуке отмечено, что он работал в немецком футбольном клубе "Вольфсбург". Кроме этого, Герега-младший является вице-президентом общественной организации "Эпицентр детям". Так мужчина освещает деятельность этого сообщества.

Тарас Герега основал общественную организацию, фото с его фейсбук-страницы

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В 2019 году Тарас подписал Меморандум о сотрудничестве и партнерстве с Украинской ассоциацией футбола. Совместным проектом этих организаций, а также фонда "Реал Мадрид", стала социальная спортивная школа в Тернополе. Там учат играть в футбол, баскетбол, иностранные языки, информатику, рисование, шахматы и другие занятия.

Школа, которую открыла ГО Гереги и фонд "Реал Мадрида", фото с его фейсбук-страницы

Последние сообщения на странице Гереги датируются еще 2020 годом. Похоже, мужчина решил вести непубличную жизнь. Его страница в инстаграме является скрытой.

Герега ведет непубличную жизнь, фото с его фейсбук-страницы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о детях беглого миллиардера Жеваго. Сын олигарха не появляется на публике.