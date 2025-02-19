Что у Трампа могли предложить Путину в Эр-Рияде? Бывший посол указал на интересный момент

Уступки Трампа Путину могут усугубить ситуацию, заявил дипломат

По итогам встречи в Саудовской Аравии Россия не предложила США ничего, чтобы закончить войну в Украине.

Об этом на своей странице в соцсети "Х" (бывший "Твиттер") написал бывший посол США в России Майкл Макфол. Он отметил, что команда Трампа якобы предложила россиянам в ходе переговоров следующее:

де-факто, признание оккупированных территорий Украины под контролем России;

отказ от членства Украины в НАТО;

отсутствие американских солдат на территории Украины;

вывод войск США из Европы;

ослабление санкций против России.

Между тем, уступки Трампа Путину могут привести к негативным последствиям, отметил Макфол.

Дипломат добавил: он не против встречи Госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Однако важным в этой ситуации является результат переговоров.

Также Макфол опубликовал совместное фото с украинскими военными, среди которых были и те, кто потерял конечности. Они приехали в страны Запада на лечение и реабилитацию после войны.

"Я бы хотел, чтобы президент Трамп и его команда могли поговорить с этими украинскими солдатами, а не просто полагаться на информацию Russia Today о вторжении Путина в их страну", — отметил Макфол.

Напомним, спецпредставитель Трампа Кит Келлог принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где заявил, что "никто не будет навязывать" Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Москвой против воли Киева.