В преддверии инаугурации Трампа. Директор ФБР заявил, что уходит в отставку: что произошло

Ирония в том, что на пост главы ФБР в 2017 году его назначил сам Трамп

Директор ФБР Кристофер Рэй уходит в отставку почти на три года раньше, из-за близкой смены президента — уже 20 января Дональд Трамп официально станет 47-м президентом США. Свою отставку Рэй объясняет нежеланием вовлекать ФБР в политические споры с администрацией нового главы Белого дома.

Об этом сообщает CBS News. В интервью изданию директор ФБР объяснил мотивы своего решения.

"Мое решение уйти из ФБР, должен вам сказать, было одним из самых тяжелых решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. Меня очень, очень волнует ФБР, наша миссия, в частности наши люди. Но вы знаете, что новоизбранный президент четко дал понять, что намерен внести изменения, и закон предусматривает, что он может сделать это по какой-либо причине или вообще без причины. Я сделал вывод, что для Бюро лучше попытаться сделать это упорядоченно, чтобы не втягивать ФБР в драку еще глубже", — отметил Кристофер Рей.

После того как Рэй покинет свой пост, исполнять обязанности директора ФБР будет его заместитель Пол Эбейт. По закону исполняющий обязанности директора может состоять в должности не более 210 дней. После этого Сенат обязан утвердить неизменного управляющего.

Стоит отметить, что Рея в 2017 году назначил на должность директора ФБР сам Трамп, но еще до 2021 года, когда истек президентский срок Трампа, их отношения стали напряженными. Отношение Трампа к ФБР только ухудшилось после того, как в августе 2022 года на его курорте Мар-а-Лаго провели обыск, а затем Трампу предъявили обвинения в том, что он якобы хранил секретные документы.

Напомним, 20 января 2025 года состоится инаугурация Дональда Трампа. Этот день станет для него первым днем второго срока, как президента Соединенных Штатов. Трамп станет вторым президентом в истории США, дважды, но не подряд, становившимся главой страны.

Церемония пройдет перед зданием Капитолия США в Вашингтоне. Она начнется около 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по Киеву). Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс принесут присягу. Новый президент США провозгласит инаугурационную речь.

Как сообщал "Телеграф", ранее Трамп заявил, что планирует назначить директором ФБР Кеша Патела. Это 44-летний юрист и бывший сотрудник Палаты представителей и Совета национальной безопасности. Пател известен своей склонностью к распространению конспирологических теорий. Он является автором книги, содержащей список чиновников "глубинного государства", против которых следует направить усилия.