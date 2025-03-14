Известного российского боевика пожизненно осудили в Финляндии: что о нем известно (фото)

Защита намерена обжаловать решение суда

В Финляндии суд приговорил к пожизненному заключению российского боевика Воислава Тордена (Яна Петровского), который совершал преступления против Украины в течение 2014 и 2015 годов.

Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ РИА-Новости, ссылаясь на полученную информацию от адвоката Тордена. Свою вину боевик не признал.

В то же время "Фонтанка", со ссылкой на слова адвоката Натальи Мальгины, пишет, что защита собирается обжаловать решение суда. При этом, как заявляет СМИ, защите удалось снять с Тордена обвинение в "организации засады с использованием украинского флага".

"Защита считает вину не доказанной, а приговор — политически мотивированным", — сказала адвокат.

Отметим, что Ян Петровский является одним из лидеров "неонацистской группировки "Русич". Она воевала с украинскими силами в Луганске и Донецке.

Группа также имеет связи с "Вагнером". Сам боевик до 2016 года проживал в Норвегии, но был арестован и депортирован из страны из-за связей с экстремистскими движениями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре 2023 года Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции в Украину члена ДШРГ "Русич" Яна Петровского, воевавшего против Украины. Боевик проживал в Финляндии под вымышленным именем "Воислав Торден".

Интересно, что после того, как "Воислав Торден" был задержан, российская неонацистская группировка "Русич" отказалась воевать против украинцев.