Відомого російського бойовика довічно засудили у Фінляндії: що про нього відомо (фото)

Захист має намір оскаржити рішення суду

У Фінляндії суд засудив до довічного ув’язнення російського бойовика Воїслава Тордена (Яна Петровського), який чинив злочини проти України протягом 2014 та 2015 років.

Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ "РИА-Новости", посилаючись на отриману інформацію від адвоката Тордена. Свою провину бойовик не визнав.

Водночас "Фонтанка", з посиланням на слова адвоката Наталії Мальгіни, пише, що захист має намір оскаржити рішення суду. При цьому, як заявляє ЗМІ, захисту вдалося зняти з Тордена звинувачення в "організації засідки з використанням українського прапора".

"Захист вважає провину не доведеною, а вирок — політично вмотивованим", — сказала адвокат.

Зазначимо, що Ян Петровський є одним із лідерів "неонацистського угрупування "Русич". Вона воювала з українськими силами в Луганську та Донецьку.

Група також має зв’язки із "Вагнером". Сам бойовик до 2016 року проживав у Норвегії, але був заарештований та депортований із країни через зв’язки з екстремістськими рухами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні 2023 року Верховний суд Фінляндії відмовив в екстрадиції до України члена ДШРГ "Русич" Яна Петровського, який воював проти України. Бойовик проживав у Фінляндії під вигаданим ім’ям "Воїслав Торден".

Цікаво, що після того, як "Воїслава Тордена" було затримано, російське неонацистське угруповання "Русич" відмовилося воювати проти українців.