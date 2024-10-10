Жителям Флориды приказали писать имена на теле на случай гибели от урагана

Большинство недовольны

Жителям Флориды, отказывающимся выполнять приказы об эвакуации из-за урагана Милтон, приказали написать свои имена на руках перманентным маркером. Это нужно для того, чтобы их тела можно было легко узнать.

Об этом сообщает издание The Telegraph. Журналисты пишут, что миллионам жителей сказали покинуть город перед "катастрофическим" штормом.

Действующий президент США Джо Байден предупредил, что катастрофа может стать худшей природной бедой, поразившей штат за столетие.

"Это вопрос жизни и смерти, и это не гипербола", — сказал Байден, призывая тех, кто получил приказ об эвакуации.

Но кое-кто на пути шторма полон решимости "засесть" в своих домах и подготовиться к урагану Милтон.

"Если вы решили остаться, найдите себе постоянный маркер. Напишите свое имя, дату рождения и своего ближайшего родственника на руке, чтобы мы знали, кто вы и к кому обращаться", – сказал шериф округа Шарлотт Билл Праммелл на пресс-конференции во вторник.

Эшли Муди, генеральный прокурор Флориды, также сказал тем, кто отказывался бежать: "Вам, наверное, нужно написать свое имя перманентным маркером на руке, чтобы люди знали, кто вы, когда до вас доберутся".

Некоторые жители не просто отказываются эвакуироваться из города, но и писать свои имена на руках. Мистер Пэрис сказал, что не будет повиноваться указаниям написать свое имя на руке.

"Если это крайняя мера, и это становится настолько плохо, и я не думаю, что мы справимся с этим, возможно, мы бы это сделали, но я думаю, что это немного чрезмерно. Я думаю, что это просто то, что испугает больше людей, и я не собираюсь этого делать, если мне не придется", — сказал он.

Стив Пэрис среди оставшихся на месте в Тампе. Несмотря на то, что его дом не находится в зоне обязательной эвакуации – он находится в зоне С, – ему все равно рекомендовано покинуть эту территорию, если это возможно.

"Они предлагают вам пойти только потому, что вы не знаете, какими будут последствия шторма. Для нас главное — это финансы… мы слишком долго ждали, чтобы принять решение… и если бы мы отправились сегодня раньше, то, вероятно, застряли бы на шоссе, и шторм мог бы нас преследовать", — сказал он изданию "The Telegraph".

По данным Национального центра ураганов США, ураган Милтон стал третьим по скорости усиления атлантического шторма в истории, поскольку он направлялся к западному побережью Флориды, угрожая заболотить низменные районы угрожающим жизни штормовым всплеском.

Пятнадцать из 67 округов Флориды издали приказы об обязательной эвакуации по крайней мере некоторых жителей, простирающихся вдоль большей части западного побережья от округа Кольер до округа Леви.

Ранее "Телеграф" писал, что разрушительный и мощный ураган "Милтон" обрушил на побережье Флориды торнадо, сильные дожди и тропические штормовые ветры. Власти говорят, что местным жителям уже поздно эвакуироваться.