В Днепре ураганный ветер сдул грузовик на мосту (видео)

Инцидент произошел на мосту в Приднепровске

В Днепре из-за непогоды, которая накрыла в четверг всю Украину, чуть не случилось ДТП. Сильный ветер сдул грузовик, который следовал по мосту.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Это случилось на мосту в Приднепровске — жилищном массиве Самарского района, а до этого городе-спутнике Днепра. Грузовик, накрытый синим тентом, опрокинуло к заграждениям моста. Был риск того, что машина упадет в воду.

Шквалы ветра достигали иногда 28 м/с.

Также в сети появились фото грузовика. Их опубликовал "Днепр Оперативный".

О пострадавших не сообщается, погибших также удалось избежать.

Напомним, в четверг, 21 ноября, по всей Украине объявили предупреждение из-за непогоды. В регионах будет идти снег с дождем. Из-за непогоды по всей стране объявлен I уровень опасности, желтый.

На дорогах ожидается гололедица, а в горах сильный снег. Власти и коммунальные службы обратились к украинцам с просьбой соблюдать осторожность и по возможности ограничить свой выход на улицу, дабы не попасть под сильные шквалы ветра.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в Украине в конце ноября.