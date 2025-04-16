Россия не может перейти на военные рельсы: дипломат назвал причину

На сколько еще хватит российской экономики

Российское руководство рассматривает войну против Украины как "очень долгосрочную" и имеет возможности перевести страну на военные рельсы. Однако сделать это мешает состояние экономики.

Об этом рассказал бывший посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый в интервью Zaxid.net. По его словам, для Кремля не является проблемой перейти на военные рельсы, поскольку Россия это полицейское государство с диктатурой и жестким управлением.

"Они боятся это делать. Потому что у них пока еще есть попытка как-то вытащить на той экономике, которая есть, но мы видим по показателям, что в России ситуация идет резко вниз", — сказал дипломат.

Чалый считает, что уже к осени ситуация в РФ будет настолько плохой, что они будут отчаянно просить Вашингтон прекратить огонь. В этот момент Украине необходимо максимально сконцентрировать свои возможности и поддержку партнеров.

Напомним, ранее Чалый рассказал, что Россия не намерена сейчас идти на прекращение огня, а потому Украине стоит дождаться "великого разочарования" американского президента Дональда Трампа.