Не промолчали даже у Лаврова: санкции против Куклачева разозлили россиян

Появилось немало абсурдных мемов

Введенные президентом Украины Владимиром Зеленским санкции против ряда российских артистов, в том числе и дрессировщика Юрия Куклачева, возмутили россиян. Они уже создали ряд абсурдных мемов.

Одной из первых отреагировала официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она разместила абсурдный пост в Telegram, в котором назвала Зеленского "клоуном".

"Клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарующего детям радость", — написала путинистка.

Фото с поста Захаровой

Не промолчали еще несколько пропагандистских пабликов, разместив на страницах абсурдные мемы или высказывания. Сам же Куклачев якобы уже прокомментировал введение против него санкций, отметив: "Это какие-то царапки".

Добавим, что Юрий Куклачев – это советский и российский артист цирка, дрессировщик кошек, радиоведущий; народный артист РСФСР. Создатель и художественный руководитель "Театра кошек" в Москве. Он неоднократно поддерживал войну против Украины и подчеркивал, что во время своих шоу он продвигает такие ценности как мотивация и любовь к России, которые, по его мнению, "Украине не присущи".

Юрий Куклачев

Отметим, что 18 апреля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других санкций против 20 российских исполнителей, актеров и спортсменов, поддерживающих российскую военную агрессию против Украины. В списке, кроме Куклачева, есть певец Ярослав Дронов (Shaman), артист балета Николай Цискаридзе, репер-артист Роман Чумаков (Жиган).

Введенные санкции предусматривают лишение государственных наград, блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на распространение медиа на территории Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США хотят ввести более жесткие санкции против России.