Работал в НКВД и воевал за немецкую армию: что известно о дяде путиниста Михалкова

У мужчины была неоднозначная биография

Актер и режиссер Никита Михалков является ярым путинистом, поддерживающим войну России против Украины. Интересно, что его дядя, писатель и поэт Михаил Михалков, некоторое время воевал на стороне немецкой армии, а позже стал работником НКВД.

"Телеграф" расскажет больше о Михаиле Михалкове.

Михаил Михалков — что известно

Мужчина родился в 1922 году в Москве. Проходил школу НКВД — карательного органа советской власти. Участвовал во Второй Мировой войне на стороне советской армии. Во время битвы под Киевом Михалков попал в плен. Он сказал, что является этническим немцем из Украины, опираясь на хорошее знание немецкого. Так, мужчине удалось получить работу повара у 2-й танковой дивизии СС "Рейх".

Во время Второй мировой войны побывал в Швейцарии, Франции, Бельгии, Турции, Венгрии. Участвовал в военных действиях на стороне немцев и даже руководил дивизией СС. Мужчину арестовали советские военные, но он сделал вид, что не говорит по-русски, поэтому нуждается в переводчике. Михалков признался, что является братом Сергея Михалкова и сказал, что работал в НКВД.

Затем Михалкова направили в Москву, где он начал работать секретным агентом в тюрьме госбезопасности на Лубянке. Он делал вид заключенного и пытался подружиться с другими заключенными. Таким образом, мужчина узнал, что нужно и делился этим следователям НКВД.

Позже Михалкова обвинили в слежке в пользу Германии. Мужчина отбыл наказание сроком в 5 лет заключения. Сначала он сидел в Лефортовской тюрьме в Москве, а затем в лагере на Дальнем Востоке.

Михаила Михалкова не стало в 2006 году. Ему было 84 года. Мужчина также был братом советского поэта и писателя Сергея Михалкова.

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