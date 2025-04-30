Путин рассказал слезливую историю о дедушке на войне и снова наврал: что известно о его дедах

Историю уже разнесли все пропагандистские СМИ

В России началась пора ежегодного "победобесия" и вспоминания подвигов дедов. А если у кого-то таковых историй не нашлось, то настало чудесное время, чтобы их придумать. При том, грешить подобным среди российских чиновников уже стало традицией, а не чурается такого даже Владимир Путин.

На одном из публичных выступлений он рассказал трогательную историю, которая могла бы вызвать умилительную слезу у любого "патриота". Однако быстрая проверка фактов поднимает некоторые вопросы.

Путин рассказал о письме, которое его дед во время "прохождения службы в рядах армии" во времена Второй мировой войны отправил сыну. В нем шлось о том, как жена деда Путина получила ранение во время перестрелки и умирала на руках.

"Она понимает, что умирает, а ему говорит: "Не плачь, не расстраивай меня". Умирая, думает о нем. Невероятно просто. А в конце вывод: "Бейте гадов", — процитировал он письмо деда.

История действительно невероятная, особенно если учесть то, что дед Путина Спиридон Иванович с 12 лет занимался кулинарией и во времена Второй мировой готовил обеды для московской партийной элиты.

В открытых источниках есть информация о том, что в 1940 году Спиридон Путин стал старшим поваром в пансионате "Ильичевский" в селе Ильинское, где любили останавливаться московские высокопоставленные чиновники и члены правительства СССР. Среди клиентов был и Никита Хрущев с матерью.

К слову, родился дед Путина по отцовской линии в 1879 году, то есть на момент присоединения СССР ко Второй мировой, ему уже было 62 года. Так что на фронт он в таком возрасте вряд ли попал бы.

То же касается и деда Путина по материнской линии. Иван Шеломов родился в 1880 году, и в военное время ему уже перевалило за 60 лет.

Как сообщалось ранее, Путин на церемонии в Волгограде внезапно вспомнил, что Украина тоже сыграла огромную роль в победе над нацизмом во Второй мировой войне.