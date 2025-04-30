Путін розповів сльозливу історію про дідуся на війні і знову набрехав: що відомо про його дідів

Історію вже рознесли усі пропагандистські ЗМІ

У Росії почалася пора щорічного "побєдобесія" і згадки подвигів дідів. А якщо в когось таких історій не знайшлося, настав чудовий час, щоб їх придумати. При цьому грішити подібним серед російських чиновників уже стало традицією, а не цурається такого навіть Володимир Путін.

На одному з публічних виступів він розповів щемливу історію, яка могла б викликати зворушену сльозу у будь-якого "патріота". Проте швидка перевірка фактів підіймає деякі питання.

Путін розповів про лист, який його дід під час "проходження служби у лавах армії" за часів Другої світової війни відправив синові. У ньому йшлося про те, як дружина діда Путіна дістала поранення під час перестрілки та вмирала на руках.

"Вона розуміє, що вмирає, а йому каже: "Не плач, не засмучуй мене". Вмираючи, думає про нього. Неймовірно просто. А в кінці висновок: "Бийте гадів", — процитував він листа діда.

Історія справді неймовірна, особливо якщо зважити на те, що дід Путіна Спиридон Іванович з 12 років займався кулінарією і за часів Другої світової готував обіди для московської партійної еліти.

У відкритих джерелах є інформація про те, що 1940 року Спиридон Путін став старшим кухарем у пансіонаті "Іллічівський" у селі Іллінське, де любили зупинятися московські високопосадовці та урядовці СРСР. Серед клієнтів був і Микита Хрущов із матір’ю.

До речі, народився дід Путіна по батьківській лінії у 1879 році, тобто на момент приєднання СРСР до Другої світової, йому вже було 62 роки. Тож на фронт він у такому віці навряд чи потрапив би.

Те саме стосується й діда Путіна по материнській лінії. Іван Шеломов народився у 1880 році, і у воєнний час йому вже перевалило за 60 років.

Як повідомлялося раніше, Путін на церемонії у Волгограді раптово згадав, що Україна також відіграла величезну роль у перемозі над нацизмом у Другій світовій війні.