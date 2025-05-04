Россиян поздравили с 9 мая курьезным плакатом – он успел попасть на фото

Россияне возмутились ошибке и позднее баннер сняли

В России в преддверии 9 мая стартовал традиционный сезон "победобесия". Местные власти так спешат угодить Путину, что не замечают, как попадают в курьезные ситуации.

Так, например, случилось в Московской области. Об этом пишет российское издание Astra.

В городе Руза недалеко от стадиона "Урожай" к 9 мая вывесили плакат с поздравлением для местных жителей. На нем была изображена Зоя Космодемьянская (первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза во время Второй мировой войны).

А рядом с ней подпись: "Гордимся! Великая Попеда".

Россияне возмутились ошибке и позднее баннер сняли, а местные власти извинились.

"Данный баннер демонтирован и будет переделан организацией, осуществляющей работы по контракту на изготовление и поставку печатной продукции. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!", — сообщили в местном чате сотрудники МЦУР Рузского муниципального округа.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что после ответа Зеленского в Кремле поспешили сделать анонс на 9 мая.