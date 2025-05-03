Врачи рекомендовали политику отдохнуть

Президент Сербии Александр Вучич был вынужден отменить визит в США из-за резкого ухудшения состояния. Ожидать, что он вернется к своей работе в ближайшие дни явно не стоит.

Об этом рассказал его кардиолог Драган Динчич, чьи слова приводит сербское издание Vreme. По его словам, сейчас Вучич находится в госпитале Военно-медицинской академии в Белграде.

"Американские врачи провели все необходимые тесты, и президент, вопреки их рекомендации, решил отбыть домой", — сказал Динчич агентству AFP.

Врач отметил, что состояние сербского президента "стабильное и удовлетворительное" и вскоре он покинет госпиталь, однако "маловероятно, что он вернется к обычной деятельности в ближайшие несколько дней". Динчич добавил, что во время визита в США Вучич почувствовал сильные боли в груди и у него подскочило давление.

Тем временем глава Минфина Синиша Мали сказал, что врачи рекомендовали Вучичу покой. Он добавил, что при улучшении состояния президент, как и обещал, приедет в Москву на 9 Мая.

Как известно, Сербия является давним другом России на европейском континенте, хотя в последнее время она пытается сближаться с Евросоюзом и стать его частью. При этом ее оборонные предприятия поставляли снаряды Европе, а затем они "неожиданно" оказывались в Украине.

Однако Вучич принял приглашение Владимира Путина посетить парад к 9 мая в Москве, что было с прохладой воспринято в ЕС. При этом представители Еврокомиссии даже намекнули, что такой визит даже может повлиять на перспективы присоединения к европейской семье. Поэтому его внезапное ухудшение состояния выглядит весьма странным "совпадением обстоятельств".