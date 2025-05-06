Кадыров попросил об отставке: в Украине объяснили, для чего этот "сигнал Путину"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что просит уволить его с должности. Пока он не уточнил, кого именно видит в качестве своего преемника.

Об этом он сообщил в комментарии агентству "Чечня сегодня". Он отметил: "Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат".

Его заявление прозвучало на фоне слухов о возможном ухудшении состояния здоровья и передаче властей. Ранее "Новая газета Европа" сообщала, что Кадыров страдает тяжелым заболеванием поджелудочной железы и проходит лечение в частной клинике "Аймед" в Грозном, которая принадлежит его жене. Согласно расследованию журналистов, он редко появляется на публике, а функции руководителя выполняет премьер Магомед Даудов.

В феврале 2025 года дочь Кадырова Айшат покинула должность вице-премьера, а ее сестры Хутмат и Хадыжат также покинули государственную службу. Журналисты связывают это с подготовкой к передаче контроля за бизнес-активами семье вне закона о госслужбе. В фокусе внимания сейчас – 17-летний Адам, рассматриваемый как потенциальный преемник.

В частности, политический журналист и публицист Леонид Швец так прокомментировал заявление Кадырова: "Рамзанка просит об отставке. Адам созрел".

"Кадыров всё?" – прокомментировал заявление о желаемой отставке народный депутат Алексей Гончаренко.

Журналист и народный депутат Вадим Денисенко отметил, что это заявление вряд ли является реальным намерением уйти в отставку — скорее это попытка вызвать публичную реакцию Кремля. "Ему нужен публичный ответ, даже от Пескова, чтобы удержать контроль над подчиненными", — считает эксперт. По его словам, между Путиным и Кадыровым сохраняется напряжение, а контроль над экономическими потоками и политическими позициями Кадырова в последнее время ослаб.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Чечне тело 16-летнего юноши, напавшего с ножом на полицейского, было публично выставлено на площади. По приказу главы региона Рамзана Кадырова семью погибшего принудительно выселили из республики, конфисковав их имущество.