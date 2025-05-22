Россия разработала новые "суперсмертоносные" ракеты: как они выглядят и чем особенны (фото)

Минобороны США предупреждает о новых российских ядерных ракетах для авиации

Американская разведка сообщила о расширении российского ядерного арсенала за счет новых ракет "воздух-воздух" с ядерными боевыми частями. Такие ракеты предназначены для истребителей и могут представлять дополнительную угрозу для авиации противника. Впрочем, они не являются чем-то новым для России.

Разведывательное управление минобороны США опубликовало отчет "2025 Worldwide Threat Assessment", где среди новых угроз со стороны России упомянул развитие этого типа вооружения. Подобные ракеты с ядерными зарядами создавались еще в советское время, и еще тогда считались устаревшими. Однако в РФ сейчас почему-то решили потратить миллионы на развитие подобного вооружения. Об этом пишет Defence Express.

Какие ракеты уже существуют

МиГ-31 со старыми Р-33.

Россия сейчас имеет вооружение дальнобойную ракету Р-33 с ядерной боевой частью, которую разработали еще в 70-х годах. Эта ракета была принята на вооружение в 1981 году, и она предназначена для истребителей МиГ-31. Россияне публично продемонстрировали его летом прошлого года.

Базовая версия Р-33 имеет дальность пуска 120 километров с полуактивной радиолокационной наводкой. Модификация Р-33С (если она действительно существует) с активной радиолокационной головкой самонаведения может поражать цели на расстоянии до 160 км. Вес обычной боевой части составляет 55 килограммов, что позволяет разместить маломощный ядерный заряд до 5 килотонн.

Новые разработки

Основным кандидатом на роль современной ядерной ракеты "воздух-воздух" считается Р-37, также известная как РВВ-БД. Ее разработку начали еще в СССР, но завершили только в 2010-х годах и приняли на вооружение в 2014 году. Ракета имеет дальность поражения 200-300 км для версии Р-37М.

Р-37 оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и имеет боевую часть весом 60 килограммов. Эта ракета интегрирована в истребители МиГ-31 и Су-35, и россияне регулярно используют ее против самолетов Воздушных сил ВСУ с 2022 года. Впрочем, украинские пилоты оценивают реальную боевую дальность этой ракеты гораздо меньше, чем утверждают российские пропагандисты.

Подвеска под МиГ-31БМ ракет Р-33 с ядерным снаряжением, лето 2024 года

Еще одним возможным вариантом является ракета КС-172 с дальностью до 400 км, созданная на базе ракеты 9М83 от зенитного комплекса С-300В. Эта двухступенчатая ракета имеет боевую часть весом 50 килограммов и активную радиолокационную головку, захватывающую цель на дальности 80-100 километров. Носителями КС-172 должны стать истребители Су-35 и Су-57.

Практическое применение

Ракета Р-37, как заявляют в РФ

Ракеты "воздух-воздух" с ядерными боевыми частями разрабатывались еще во время Холодной войны для борьбы с группами стратегических бомбардировщиков. Подобные системы имели не только в СССР, но и в США, в частности, зенитные ракеты Bomarc с дальностью до 800 километров. Ядерный заряд позволял решить вопрос точности и поразить всю группу самолетов одним выстрелом.

Сегодня самолеты могут атаковать в рассредоточенном порядке, а не только тесными группами. Россия все же инвестирует средства в дальнейшее развитие этих систем вооружения.

Ранее "Телеграф" писал, что известно об украинской ракете "Трембита". В ударную ракету будут встраивать электронику для точной наводки.