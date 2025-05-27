Образили Путіна. Британський аналітик пояснив, чому Росію не пустили в НАТО

Росія мала серйозні можливості впливу на еволюцію Альянсу

На початку 2000-х Росія могла стати членом Північноатлантичного альянсу: мала представництво у Брюсселі, а бригада ЗС РФ була успішно інтегрована у миротворчу місію НАТО на Балканах. Однак амбіції кремлівського керівництва завадили їй увійти в Альянс.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Джон Лаф — експерт Центру нових євразійських стратегій (New Eurasian Strategies Centre) та Програми з питань Росії та Євразії в британському Chatham House. Він пояснив, що Росію фактично запрошували до євроатлантичої "кухні".

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— У другій половині 1990-х російська бригада стала частиною миротворчої місії під проводом НАТО в Боснії та Герцеговині. Вона була успішно інтегрована в операцію під керівництвом НАТО. Формально бригада була під російським командуванням, але фактично мала діяти під командуванням Північноатлантичного альянсу. Всі це знали, — каже британський експерт.

За його словами, російську місію в штаб-квартирі НАТО в Бельгії поважали як хороших партнерів. Але коли офіцери з штаб-квартири поверталися до Москви, вони втрачали кар’єру, бо "потрапили під вплив ворога".

— У російській системі була частина, яка дійсно мала прозахідне, проєвропейське бачення світу. Але також був дуже потужний баласт — старий радянський елемент. Він розглядав співпрацю з Альянсом як щось, що легітимізує НАТО. А якщо це легітимізує НАТО — значить, це суперечить інтересам Росії, — каже аналітик.

На його думку, Росія тоді справді мала серйозні можливості впливу на еволюцію НАТО. Але не була готова або не хотіла йти цим шляхом.

— Коли Путін ставив питання про вступ Росії до НАТО, йому відповіли, що треба подати заявку, як і всі інші країни. Це його образило. Росія завжди вимагала й очікувала до себе особливого ставлення. Це, по суті, досі основа проблеми: Росія вважає, що має право висувати особливі вимоги щодо європейської безпеки — і що саме її підхід до безпеки єдино правильний, — додав Джон Лаф.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" п’ять причин, чому Путін не показав росіянам "перемогу" над Україною.