Друг Путина показал курорт "мирового уровня" среди нищеты и бедности

Было помпезное открытие и салюты

Северная Корея всегда была страной с тоталитарным режимом, а теперь имеет новую территорию для отдыха. Ким Чен Ин открыл туристическую зону в Вонсане.

Новый комплекс был построен как часть грандиозного проекта Ким Чен Ина по построению зоны культурного отдыха "мирового уровня". Об этом говорится на официальной странице КНДР.

Комплекс включает в себя сотни объектов — отели и мотели на 20 тысяч человек, аквапарк, спортивные площадки, культурные центры, торговые и развлекательные сооружения, что позволит гостям отдыхать там независимо от сезона. Курорт призван стать образцом национального туризма КНДР и начнет прием посетителей с 1 июля.

Туристическая зона в Вонсане

Вонсан для отдыхающих

Событие выглядит странным, в какой-то мере даже абсурдным, ведь одна из самых закрытых и беднейших стран мира делает столь масштабный курорт. Вероятнее всего, этот курорт создавался для элиты КНДР, чтобы показать, что страна развивается.

Ким Чен Ын на открытии курорта в Вонсане

Ким Чен Ин

В свою очередь Ким Чен Ын отметил, что курорт должен стать образцом национального туризма и играть ведущую роль в формировании туристической культуры, обеспечивая наилучшие условия для полноценного и радостного отдыха. Он также подчеркнул, что туризм может стать мощным двигателем экономики и стимулом для культурного подъема и регионального процветания страны.

Курорт Вонсан-Кальма уже называют "северокорейским Бенидормом" — по аналогии с известным испанским курортом. Он расположен на восточном побережье КНДР, примерно в 160 км от Пхеньяна, с белоснежными пляжами, гостиницами разных категорий, спа-комплексами, бассейнами и даже собственным аэропортом. Стоимость семидневного тура с перелетами и питанием оценивается примерно в $2000 на человека.

Где находится Вонсан

Что интересно на церемонии открытия присутствовал посол России в КНДР Александр Мацегора, похоже, что единственный поддержавший диктатора КНДР на открытии туристической зоны. Церемония завершилась праздничным салютом и масштабным празднованием.

Салют в КНДР

Салют в КНДР

Жизнь в КНДР – что известно

Жизнь обычных людей в КНДР кардинально отличается от показательного курорта. Страна фактически является тюрьмой под открытым небом, где граждане живут под тотальным контролем государства.

Людей делят на касты по "социальному происхождению", контролируют каждый шаг через систему взаимной слежки, запрещено свободно передвигаться по стране без разрешений. За малейшую критику режима — арест и отправка в концлагеря вместе с семьей. Доступ к интернету и зарубежным СМИ полностью заблокирован.

Даже официальные фото из Пхеньяна – столицы КНДР – показывают серую, депрессивную картину: пустые широкие проспекты, однотипные панельные дома, мало людей на улицах. Это резко контрастирует с яркими кадрами из роскошного курорта Вонсан, где все сверкает новизной.

КНДР

Парадокс в том, что большинство северокорейцев никогда не сможет попасть на этот курорт — он предназначен для иностранцев и партийной элиты. Для обычных граждан это лишь очередная декорация режима, тратящего миллионы на престижные проекты, пока его народ живет в нищете и страхе.

Ранее "Телеграф" писал, что телефоны северных корейцев не заменяют слова и следят за владельцем.