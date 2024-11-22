Родилась и начинала карьеру в Украине: как сейчас выглядит жена Пескова и что говорит о войне (фото)

Вместе с Песковым женщина воспитывает 10-летнюю дочь

Один из главных распространителей путинской пропаганды, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков был трижды женат и растит пятерых детей. С нынешней супругой, известной фигуристкой Татьяной Навкой он состоит в браке уже 9 лет.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит возлюбленная Дмитрия Пескова и что говорит о войне. Как оказалось, Татьяна по национальности украинка.

Что известно о жене Дмитрия Пескова

Татьяна Навка родилась в 1975 году в Днепропетровске. Ее родители в молодости имели отношение к спорту, поэтому поощряли увлечение дочери. Девочка впервые вышла на лед в 5-летнем возрасте, а уже в 12 лет Татьяна Навка стала чемпионкой Украины среди юниоров.

Татьяна Навка родилась в Украина

В 1988-м году Навка переехала в Москву, где начала активно развивать спортивную карьеру. На большой лед она вышла в 1991 году в составе сборной СССР, затем отправилась для тренировок в США, где прожила более 15 лет.

Татьяна Навка развивала спортивную карьеру в РФ

После девушка вернулась в Россию, выступала на соревнованиях, занимая призовые места. Первый крупный успех пришел к Навке и ее напарнику Роману Костомарову в 2003 году, когда они в первый раз стали чемпионами России. А после победы на Олимпийских играх в Турине Татьяна Навка приняла решение завершить спортивную карьеру.

Татьяна Навка завершила карьеру после победы на Олимпиаде в Турине

Татьяна стала выступать в различных шоу и на телевиденье. Она каталась в "Звездах на льду", "Танцевальном Евровиденье", была жюри проекта "Болеро", а в 2017 году открыла свою компанию Navka Show, а со временем и академию фигурного катания "Наши надежды" в Московской области.

Татьяна Навка активно участвует в шоу на телевиденье

Как Татьяна Навка познакомилась с Дмитрием Песковым

Известная фигуристка долгое время была замужем за Александром Жулиным, от которого родила дочь Александру. Но спустя 10 лет пара рассталась. После этого в СМИ ходили слухи, что Навка закрутила роман с партнерами по ледовым шоу Маратом Башаровым, а также с певцом Алексеем Воробьевым.

Татьяна Навка с первым мужем и дочерью

А в 2010 году Татьяна познакомилась с пресс-секретарем российского диктатора Дмитрием Песковым. Впервые они встретились на дне рождении их общего друга, а следующая их встреча состоялась через год. С того момента между ними начался роман, несмотря на то, что Песков был женат.

Татьяна Навка в 2010 году познакомилась с Песковым

Татьяна рассказывала, что будущий муж терпеливо и долго за ней ухаживал, поскольку поначалу она всячески его избегала. Но фигуристка призналась, что вскоре Песков покорил ее сердце своей элегантностью и ненавязчивостью. Из-за Татьяны он развелся со своей второй супругой Екатериной Солоцинской.

В 2014 году Навка подарила Пескову дочь Надежду, а в 2015 году они поженились в одном из самых дорогих отелей Сочи. Сейчас Навка занята светским образом жизни, а также фигурным катанием, поскольку продолжает быть продюсером собственных ледовых мюзиклов.

Свадьба Дмитрия Пескова и Татьяны Навки

Татьяна Навка родила Пескову дочь Надежду

Что жена Дмитрия Пескова говорит о войне

Несмотря на то, что Татьяна Навка родилась в Украине и прожила там до 13 лет, она дала понять, что война ее не беспокоит. В комментарии изданию "АиФ" бывшая фигуристка отметила, что не знает, что привело к вторжению, ее больше беспокоит будущее российских детей.

Татьяна Навка вместе с дочерью Надеждой Песковой

"Гораздо важнее для меня ответ на вопрос, каким будет будущее наших детей? Конечно, хочется, чтобы все они жили в мире и согласии и с соседями, и сами с собой", – сказала Навка.

А летом 2024 года Навка, выступающая за проведение войны, внезапно вспомнила, что она украинка и сделала циничное заявление. Спортсменка заявила, что не плохо умеет готовить потому что родом из Украины, но свой талант демонстрирует редко.

Татьяна Навка поддерживает войну против Украины

В марте 2022 года США и Япония ввели санкции против Навки в связи со вторжением России на Украину. С июня 2022 года она находится под персональными санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и ряда других стран.

"Телеграф" писал ранее, как в молодости выглядел главный врун Кремля Песков. Мы узнали, каким был его политический путь.