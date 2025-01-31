Была помолвлена в 17 лет и "очень бедно" жила во Франции: как выглядит дочь Пескова и что о ней известно

Елизавета долгие годы жила и училась во Франции

Глашатай российского диктатора Владимира Путина, пресс-секретарь Дмитрий Песков был трижды женат. В браке с Екатериной Солоцинской, которая была против войны, но "слилась", родилось двое сыновей и дочь. Старшей наследнице Пескова недавно исполнилось 27 лет.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Елизавета Пескова. Мы узнали, где она сейчас и чем занимается.

Что известно о старшей дочери Пескова Елизавете

Елизавета родилась 9 января 1998 года в Анкаре, где тогда служил ее отец Дмитрий Песков. Там он познакомился с ее матерью Екатериной. Поженились они спустя четыре года, когда Песков расторг свой первый брак.

Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой

Союз Дмитрия Пескова с Екатериной, в котором кроме Лизы родились сыновья Мик и Дени, просуществовал 20 лет, а потом пресс-секретарь Путина ушел к фигуристке Татьяне Навке.

С раннего возраста родители серьезно занимались воспитанием дочери, особенно заставляли ее учить иностранные языки. Как рассказывала сама Елизавета, ей нужно было учить определенное количество английских и французских слов в день (от 10 до 100), и если она их не учила или ошибалась — забирали телефон.

Елизавету Пескову с детства заставляли учить языки

Кроме того, каждое лето Лиза проводила в языковых лагерях в Шотландии и Франции, также она училась в школе-интернате в Нормандии. Но высшее образование Пескова получала в России, окончив Институт стран Азии и Африки при МГУ.

Впрочем, российское образование Елизавета сильно критиковала. По словам девушки, система образования в стране "убитая", по сравнению с Европой. Она заявляла, что в России дети находятся под постоянным прессингом, а за рубежом обучение построено в виде веселой и интересной игры.

Как выглядит старшая дочь Дмитрия Пескова

Окончив институт, Лиза уехала во Францию и стала студенткой Парижской школы бизнеса. В интервью она рассказывала, что родители перестали ей давать деньги в 18 лет, поэтому, чтобы заработать, она сначала продавала свои вещи в интернете, потом у нее появились первые рекламные контракты.

Елизавета Пескова вместе с отцом

Сам глашатай Путина также не раз высказывался, что его дочь Лиза никогда не была мажоркой, и что ее жизнь во Франции была очень сложной и "очень бедной", в спартанских условиях. Но со временем все устаканилось и Елизавета превратилась в карьеристку.

Отметим, что когда Пескова вернулась из Франции и окончила магистратуру МГИМО, то осталась жить и работать в Москве. По ее словам, после февраля 2022 года она не выезжала в Европу, но резко отреагировала на санкции против нее, отметив, что не имеет к ситуации никакого отношения.

Елизавета Пескова живет и работает в Москве

В Москве Елизавета владела компанией "Лиза и Саша", которая занималась производством верхней одежды, но фирма была ликвидирована в ноябре 2022 года. А сейчас девушка является соучредителем рекламного агентства Centrum Moscow.

Что известно о личной жизни Елизаветы Песковой

Впервые о своих отношениях дочь Пескова объявила в 2016 году на балу дебютанток Tatler в Москве. На тот момент ей было 17 лет, а ее избранником стал молодой бизнесмен Юрий Мещеряков. На мероприятии Елизавета заявила, что помолвлена, но не спешит играть свадьбу в ближайшее время. Однако после 18-летия дочь Пескова рассталась с Мещеряковым и удалила с ним общие фотографии.

Елизавета Пескова была обручена в 17 лет

Позже в прессе появилась информация о ее романе с бизнесменом Луи Вальдбергом, пара вместе отдыхала в Крыму. Но их роман вскоре завершился.

В 2021 году появились слухи о предстоящей свадьбе Елизаветы Песковой и ресторанного бизнесмена Руслана Голбазова, с которым она встречалась три года. Но девушка их опровергла, но летом 2020 года она появилась с кольцом, похожим на обручальное, а в июне 2023 года в сопровождении возлюбленного посетила вечеринку.

Елизавета Пескова и ее парень Руслан

"Телеграф" писал ранее, как в молодости выглядела фигуристка Навка. Она была чемпионкой в Украине, получила подарок от Путина и вышла замуж за Пескова.