Где Путин? Трамп выступил с неожиданным заявлением

Свое мнение американский президент выразил уже после массированной атаки по Украине

Президент США Дональд Трамп продолжает критиковать российского лидера Владимира Путина после телефонного разговора, проведённого накануне, 3 июля. В частности, политик повторился, что очень разочарован этой беседой, во время которой российская сторона фактически отказалась остановить огонь по Украине. По словам Трампа, Путин, похоже, не желает завершать войну.

Об этом он заявил во время общения с журналистами по возвращении в Вашингтон из поездки в Айову, передает Reuters.

"Честно говоря, мне кажется, что Путина там уже просто… нет. Я не вижу, чтобы он хотел остановиться. И это очень плохо. Действительно. Просто говорю, как есть — он не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну", — подчеркнул Дональд Трамп.

Следует отметить, что объяснять смысл слов об отсутствии Путина американский президент не стал. Возможно, речь идет об отсутствии заинтересованности президента России (и соответственно его "отсутствии") в переговорах, а возможно — о глубине разочарования Трампа в Путине как в человеке.

Также Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он запланирован на пятницу, 4 июля.

Добавим, что массированная атака по Украине в ночь на 4 июля началась почти одновременно с завершением телефонной беседы Трампа и Путина. Среди обсуждаемых тем были и война в Украине, и ситуация в Иране. Однако американский президент остался недоволен результатом разговора.

"Телеграф" рассказывал, что этой ночью россияне атаковали Украину более 500 воздушными целями, большинство из которых летели на Киев. В столице известно о по меньшей мере 23 раненых, есть много разрушений. Из-за масштабных пожаров в Киеве серьезно испортилось качество воздуха. Президент Зеленский, реагируя на обстрел, заявил, что Путин демонстративно атаковал Украину после разговора с Трампом, демонстрируя, что "не собирается заканчивать войну и террор".