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Бегут в Россию? Таинственный рейс вылетел из Тегерана, что о нем известно

Автор
Геннадий Лубенец
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Иранские самолеты Новость обновлена 14 июня 2025, 17:58
Иранские самолеты

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Иран и Израиль обменялись масштабными ударами, из-за чего возникли риски серьезной эскалации. Из-за этого пользователи сети обратили внимание на то, что многие самолеты начали вылетать из Тегерана и других городов.

По данным иранских оппозиционных каналов, на этих самолетах высокопоставленные чиновники бежали из Тегерана в Россию. В качестве одного из примеров приводится рейс QSMEPFQF.

Очевидно, что название рейса весьма необычное. Обычно полеты этого борта обозначаются индексом QB (международное обозначение самолетов компании Qeshm Air) и четырьмя цифрами. Обозначение QSM обозначает, что рейс был нестандартным, а EP-FQF это регистрационный номер пассажирского самолета Fokker 100 упомянутой авиакомпании Qeshm Air.

Самолет вылетел из Тегерана
Рейс QSMEPFQF

Стоит отметить, что в сервисе FlightRadar указано, что его конечной точкой маршрута был город Ноушехр на каспийском побережье Ирана. А иранские СМИ сообщают, что активность гражданской авиации объясняется необходимостью спасения самолетов от возможных ударов Израиля.

Ноушехр на карте
Ноушехр

Как известно, компания Qeshm Air является частью иранского Министерства нефти. Хотя она связана с государственными структурами, она не является "правительственной" в узком смысле. Обычно ее самолеты выполняют пассажирские рейсы в пределах страны.

Как сообщал "Телеграф", Иран вечером 13 июня заявил, что выпустил "сотни ракет" в направлении Израиля. Взрывы прогремели в Тель-Авиве и других городах. К 00:00 14 июня Иран успел выпустить две волны ракет по Израилю, после полуночи – еще одну волну ракет, назвав это ответом на израильский удар по иранским ядерным объектам.

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#Иран #Израиль #Тегеран