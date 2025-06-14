Бегут в Россию? Таинственный рейс вылетел из Тегерана, что о нем известно

Похоже, Иран эвакуирует самолеты из Тегерана

Иран и Израиль обменялись масштабными ударами, из-за чего возникли риски серьезной эскалации. Из-за этого пользователи сети обратили внимание на то, что многие самолеты начали вылетать из Тегерана и других городов.

По данным иранских оппозиционных каналов, на этих самолетах высокопоставленные чиновники бежали из Тегерана в Россию. В качестве одного из примеров приводится рейс QSMEPFQF.

Очевидно, что название рейса весьма необычное. Обычно полеты этого борта обозначаются индексом QB (международное обозначение самолетов компании Qeshm Air) и четырьмя цифрами. Обозначение QSM обозначает, что рейс был нестандартным, а EP-FQF это регистрационный номер пассажирского самолета Fokker 100 упомянутой авиакомпании Qeshm Air.

Рейс QSMEPFQF

Стоит отметить, что в сервисе FlightRadar указано, что его конечной точкой маршрута был город Ноушехр на каспийском побережье Ирана. А иранские СМИ сообщают, что активность гражданской авиации объясняется необходимостью спасения самолетов от возможных ударов Израиля.

Ноушехр

Как известно, компания Qeshm Air является частью иранского Министерства нефти. Хотя она связана с государственными структурами, она не является "правительственной" в узком смысле. Обычно ее самолеты выполняют пассажирские рейсы в пределах страны.

Как сообщал "Телеграф", Иран вечером 13 июня заявил, что выпустил "сотни ракет" в направлении Израиля. Взрывы прогремели в Тель-Авиве и других городах. К 00:00 14 июня Иран успел выпустить две волны ракет по Израилю, после полуночи – еще одну волну ракет, назвав это ответом на израильский удар по иранским ядерным объектам.