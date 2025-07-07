В Рязани прогремел взрыв в ТЦ: что известно о погибших и пострадавших (фото, видео)

Чиновники информацию пока комментировать не торопятся

В российской Рязани произошел взрыв возле торгового центра "Малина". Известно, что один человек погиб, а еще четверо получили ранения.

Согласно данным местных telegram-каналов, изначально сообщалось, что на месте произошла детонация самодельного взрывного устройства. Однако позже появилась информация, что местный житель принес в кальянную гранату, чтобы похвастаться друзьям.

По информации из сети, взрыв произошел возле кальянной "Game loft" в ТЦ "Малина". Гранату принес 18-летний парень, который был убежден, что это муляж. Боеприпас, впрочем, оказался боевым и взорвался у него в руке.

Каким-то чудом он умудрился выжить, хотя и лишился конечности. Сейчас он в реанимации с тремя друзьями, у них многочисленные осколочные ранения. Еще один знакомый погиб на месте.

Согласно другой информации, гранату принес сотрудник заведения, который работал там кальянщиком. Само взрывное устройство в сети описывают как гранату "замаскированную под газовую горелку по типу зажигалки".

Взрыв в Рязани

Пострадавших госпитализировали

Официальной реакции на происшествие не было, а в местных каналах строят предположения, что такое молчание связано с тем, что боеприпас попал в город через солдата оккупационной армии, который вернулся из Украины.

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