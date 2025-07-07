У Рязані пролунав вибух у ТЦ: що відомо про загиблих та постраждалих (фото, відео)

Чиновники інформацію поки що коментувати не поспішають

У російській Рязані стався вибух біля торгівельного центру "Малина". Відомо, що одна людина загинула, а ще четверо отримали поранення.

За даними місцевих telegram-каналів, спочатку повідомлялося, що на місці сталася детонація саморобного вибухового пристрою. Однак пізніше з’явилася інформація, що місцевий житель приніс у гранату, щоб похвалитися друзям.

За інформацією з мережі, вибух стався біля кальянної "Game loft" у ТЦ "Малина". Гранату приніс 18-річний хлопець, який переконаний, що це муляж. Втім, боєприпас виявився бойовим і вибухнув у нього в руці.

Якимось дивом він примудрився вижити, хоч і втратив кінцівку. Зараз він у реанімації із трьома друзями, у них численні осколкові поранення. Ще один знайомий загинув на місці.

За іншою інформацією, гранату приніс співробітник закладу, який працював там кальянником. Сам вибуховий пристрій у мережі описують як гранату "замасковану під газовий пальник по типу запальнички".

Вибух у Рязані

Постраждалих госпіталізували

Офіційної реакції на подію не було, а в місцевих каналах висловлюють припущення, що таке мовчання пов’язане з тим, що боєприпас потрапив до міста через солдата окупаційної армії, який повернувся з України.

На місці багато лікарів та поліції

Як повідомлялося раніше, 7 липня під Москвою знайшли мертвим звільненого напередодні голову Мінтрансу Росії Романа Старовойта. За попередньою інформацією, він застрелився через можливу кримінальну справу.