Новейший российский дрон рухнул на жилой дом во время испытаний: украинцы уже радуются

На фоне инцидента украинцы создали смешной мем в соцсетях

Утром 8 мая в российской Казани заявили о якобы успешном избиении "украинского беспилотника" силами ПВО. Однако впоследствии выяснилось, что на самом деле упал российский тяжелый разведывательный дрон "Альтиус", потерявший управление и разбившийся на окраине города.

Об этом пишут росСМИ. Известно, что беспилотный летательный аппарат разработан Уральским заводом гражданской авиации.

По официальной версии, дрон выполнял испытательный полет и потерял управление из-за "внешнего вмешательства в навигационную систему". В компании-разработчике — Уральском заводе гражданской авиации — заявили, что во время полета было зафиксировано "влияние неустановленных средств радиоэлектронной борьбы", из-за чего "Альтиус" перешел на инерционную навигацию, но наконец сошел с курса и упал.

Тем временем украинцы в сети уже создали мем на фоне яркого события в России:

Мем о сбитом "Альтиусе"

Что предшествовало

Мощный грохот был слышен примерно в 9:00 в садовом обществе "Дубки". Один из жителей рассказал, что сначала подумали, будто взорвался газ или сгорел трансформатор, но когда увидели обломки крыла длиной около 5 метров, стало понятно, что это — БПЛА.

В результате падения дрона полностью сгорел жилой дом. Известно, что никто не пострадал — хозяина помещения на тот момент не было дома. Еще один дом беспилотник задел краем крыла.

Что известно об этом дроне

Беспилотник "Альтиус-РУ"

Первый контракт на поставку беспилотника "Альтиус-РУ" Уральский завод получил еще в 2021 году. Тогда конкретное количество дронов и сроки их передачи публично не разглашались. В то же время известно, что общая стоимость договоренностей составляла около 7 миллиардов рублей — на тот момент это около 115 миллионов долларов с учетом инфляции.

Согласно открытым источникам, этот беспилотник имеет амбициозно заявленные характеристики. В частности, российские разработчики утверждают, что аппарат способен оставаться в воздухе до 48 часов, подниматься на высоту до 12 тысяч метров и преодолевать дистанцию до 10 тысяч километров.

Масса дрона составляет до 6 тонн, а длина его фюзеляжа – 11,6 метра. Размах крыльев достигает 28,5 метров. Крейсерская скорость полета – примерно 250 км/ч. При этом беспилотник может нести до одной тонны боевой нагрузки. Среди вооружений, которые потенциально могут быть установлены на "Альтиус", упоминаются даже противокорабельные ракеты Х-35У с дальностью до 260 километров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом году в поселке Ясные Зари Белгородской области российские мужчины умудрились сбить собственный беспилотник. После инцидента им решили провести учения по распознаванию своих дронов.